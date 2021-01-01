تعرف علي الفرق بين زراعة وتقويم الأسنان



زراعة وتقويم الأسنان زراعة وتقويم الأسنان



يلجأ الكثير إلى عمليات زراعة الأسنان والتركيبات بعد تلف وفقدان الأسنان.



تقول الدكتورة نهى عمارة استشارى الاسنان : تعتبر عملية زراعة الأسنان من أكثر العمليات التجميلية انتشارا، كما تتميز عملية زراعة الأسنان الفورية عن الزراعة التقليدية بأنها توفر للمريض حلا لمشكلته في نفس اليوم وزراعة بديل للمفقود، فيما تحتاج التركيبات بعد تلف وفقدان الاسنان لفترة طويلة تصل إلى 6 أشهر .



وقالت عمارة ، ان التطور الكبير الذي شهده القطاع الطبي مؤخرا جعل عملية زراعة الأسنان واحدة من العمليات الآمنة تماما، ولكن قد يظهر بعد العملية أحيانًا تورم بسيط أو ألم يمكن تحمله، ويمكن التغلب عليه بتناول بعض الأدوية، فتلك العمليات ليس لها أضرار إذا تمت على يد طبيب ذي كفاءة عالية ومهارة استخدام أحدث الوسائل، وتتلخص الأضرار لمرضى السكري في بطء التئام الجروح وألم يمكن التغلب عليه بالمسكنات.

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وأضافت أنه توجد طرق وأنواع كثيرة لتجميل الأسنان وتختلف الطريقة المتبعة حسب الحالة المراد علاجها بالتجميل، ومن أنواع تجميل الأسنان الشائعة الاستخدام تبييض الأسنان. فتبييض الأسنان من أكثر أشكال تجميل الأسنان استخداما في عيادة طبيب الأسنان، إذ أن تصبغات الأسنان واصفرار الأسنان أمر شائع جدا ويلجأ كثير من الناس للتخلص منه عن طريق تبييض الأسنان، وإن أنواع تبييض الأسنان كثيرة ومتنوعة وتضم كثيرًا من الخيارات كتبييض الأسنان كيميائيًّا أو بالليزر.وأكدت أن هناك تجميلا بالقشور الخزفية وهي عدسات مختلفة السماكة تصنع من البورسلين أو الريزين أو الزيركون ولها لون الأسنان الطبيعي تغطي السطح الأمامي للأسنان عن طريق إلصاقها عليه بواسطة مادة طبية لاصقة، ويتم تركيب القشور الخزفية بعد برد الأسنان وإزالة جزء من طبقة الميناء عنها ثم وضع المادة اللاصقة وتركيب القشور وهي تستخدم في حالات تشققات الأسنان والكسور والتسوس وفي حالات التصبغات التي يتعذر التخلص منها بتبييض الأسنان.وتابعت أن تقويم الأسنان من الأشكال الشائعة جدًا من أجل تجميل الأسنان وتصحيح عيوب اصطفافها أو تزاحم الأسنان أو اعوجاج الأسنان، إذ أن نسبةً كبيرة من الناس لا يكون اصطفاف الأسنان لديهم قويمًا ولهذا يحتاج عدد كبير من المرضى إلى التقويم ولتقويم الأسنان عدة أنواع مستخدمة بكثرة مثل تقويم الأسنان المعدني أو تقويم الانفزلاين أو التقويم الشفاف وغيرها.وأشارت نهى عمارة ، إلى أن زراعة الأسنان بديل مثالي للأسنان المفقودة أو المتضررة بشدة عن طريق زراعة طعم صنعي جذره من التيتانيوم والتاج من الزيركون في مكان السن المفقود، وهي كذلك تغني عن الحاجة إلى طقم الأسنان. وإن زراعة الأسنان حاضرة بقوة في مجال تجميل الأسنان نتيجة التأثير السلبي الكبير لفقدان الأسنان على ثقة المرضى بانفسهم وعلى صحة أسنانهم، فتكون زراعة الأسنان حلًا مثاليا لتعويض الأسنان المفقودة لديهم واستعادة المظهر السليم لها.