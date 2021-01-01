تعرف علي فوائد الزنك للرجال

فوائد الزنك
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، فوائد الزنك للبروستاتا .
من فوائد الزنك للبروستاتا ما يلي :-
·يقي الزنك البروستاتا من الإصابة بجميع أنواع الأمراض، والمشاكل الصحية المختلفة.
. يساعد الجسم على تكوين هرمون التستوستيرون النشط، والذي يعمل على حدوث تضخم للبروستاتا.
· يعالج ضعف الخصوبة عند الرجال.
. يساعد على انكماش البروستاتا المتضخمة.
·يحسن أعراض مرض التضخم الشيخوخي للبروستاتا. يمنع ارتباط هرمون الذكورة بمستقبلات الهرمون في البروستاتا؛ وهذا يحمي منالإصابة بسرطان البروستاتا.
الفوائد العامة للزنك ما يلي :-
-يقوّي جهاز المناعة في الجسم من خلال إنتاج الخلايا وتنظيمها.
- يجدّد الخلايا الجلديّة.
- يعالج حروق الشمس.
-يقي الجسم من الإصابة بالأمراض.
- ينظّم عمل العضلات ويقوّيها. يعالج الالتهابات ويهدئ من ألمها.
- يساعد على التئام وشفاء الجروح خلال مدّة قصيرة.
- يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى المرضيّة البكتيريّة والفيروسيّة.
-يخفّف من التعب الجسمي والإجهاد.
- يحافظ على قوّة حاسّة الشم، وحاسّة الذوق.
-يقلق من حدّة الشعور بالتوتر، والخوف، والقلق.
- يزيد من عدد الحيوانات المنويّة عند الرجال.
- ينظّم الإنزيمات التي تعمل على تنظيم الخلايا وبنائها.
-يفتح الشهية.
- يسهل عمل الجهاز الهضمي.
- يخلص الجلد من الندوب.
- ينشّط الجسم.
- يعالج نزلات البرد.
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