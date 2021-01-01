تعرف علي فوائد الزنك للرجال



فوائد الزنك فوائد الزنك



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، فوائد الزنك للبروستاتا .



من فوائد الزنك للبروستاتا ما يلي :-



·يقي الزنك البروستاتا من الإصابة بجميع أنواع الأمراض، والمشاكل الصحية المختلفة.

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. يساعد الجسم على تكوين هرمون التستوستيرون النشط، والذي يعمل على حدوث تضخم للبروستاتا.· يعالج ضعف الخصوبة عند الرجال.. يساعد على انكماش البروستاتا المتضخمة.·يحسن أعراض مرض التضخم الشيخوخي للبروستاتا. يمنع ارتباط هرمون الذكورة بمستقبلات الهرمون في البروستاتا؛ وهذا يحمي منالإصابة بسرطان البروستاتا.الفوائد العامة للزنك ما يلي :--يقوّي جهاز المناعة في الجسم من خلال إنتاج الخلايا وتنظيمها.- يجدّد الخلايا الجلديّة.- يعالج حروق الشمس.-يقي الجسم من الإصابة بالأمراض.- ينظّم عمل العضلات ويقوّيها. يعالج الالتهابات ويهدئ من ألمها.- يساعد على التئام وشفاء الجروح خلال مدّة قصيرة.- يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى المرضيّة البكتيريّة والفيروسيّة.-يخفّف من التعب الجسمي والإجهاد.- يحافظ على قوّة حاسّة الشم، وحاسّة الذوق.-يقلق من حدّة الشعور بالتوتر، والخوف، والقلق.- يزيد من عدد الحيوانات المنويّة عند الرجال.- ينظّم الإنزيمات التي تعمل على تنظيم الخلايا وبنائها.-يفتح الشهية.- يسهل عمل الجهاز الهضمي.- يخلص الجلد من الندوب.- ينشّط الجسم.- يعالج نزلات البرد.