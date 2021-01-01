درجات القبول فى الثانوية العامة والمدارس الفنية بـ10 محافظات

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أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تنسيق الثانوية للطلبة بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن درجات التنسيق بالثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام.



ففي محافظة الفيوم اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وسماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



وأوضح محافظ الفيوم، أنه قد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 225 درجة، والمدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بمجمع 205 درجة، مضيفاً أن فصول الخدمات المسائية تقبل الحاصلين علي الشهاده الإعداديه لهذا العام، بما لا يتجاوز النسبة المقرره 25? من إجمالي المقبولين في الثانوي العام، والمدارس الخاصة تقبل الحاصلين علي الشهاده الإعدادية لهذا العام ـ أيضاً ـ حسب الطاقة الاستيعابية المرخص بها لكل مدرسة.

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فيما تراوحت درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية، من 160 درجة إلى 140 درجة، بواقع 160 درجة لمدرستي الفيوم الزراعية، وطامية الزراعية المشتركة، و 158 درجة للقبول بمدرستى أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس، و140 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية " مهني بنين" لخريجى الإعدادية المهنية.كما تراوحت درجات القبول بمدارس التعليم الفنى الصناعي، من 190 درجة إلى 175 درجة، عدا مدرستي الفيوم الصناعية الميكانيكية "مهني بنين" والفنية بنات الجديدة "مهني بنات" لخريجى الإعدادية المهنية، جاء الحد الأدنى للقبول بهما بمجموع140 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للتنسيق بمدارس التعليم التجاري بمجموع درجات يتراوح من 165 درجة إلى 175 درجة، وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفنية "خدمات" الفندقي والزراعي بمجموع 155 درجة، والصناعي 160 درجة، والتجاري 140 درجة.وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن موعد التقديم بدأ من الأحد 19 يونيو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، لافتة إلى أن محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة النجاح 73,35 % على مستوى المحافظة، وأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفاً و579 طالباً وطالبةً، حضر منهم 63 ألفاً و 633 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 46 ألفاً و 676 طالباً وطالبةً.وفي محافظة البحر الأحمر اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر التنسيق العام للمرحلة الثانوية بأنواعها، منتظم ومنازل وخدمات وخاصة لعام الدراسى 2022/ 2023 بمختلف مدارس المحافظة.جاء ذلك بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث أكد وكيل التعليم أنه وجه المدارس بتشكيل لجان التنسيق بها وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوى بنوعيها.كما أكد أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال إستلام بالملف المقدم بعد إستيفائه، ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق .وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200 درجة، بجميع الإدارات التعليمية عدا مرسى علم وحلايب وشلاتين والمدارس الرسمية لغات والخاصة عربى ولغات.وجاءت تنسيق الثانوية الفنية للبترول برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالبا، وتخصيص تبريد وإلكترونيات 200 درجة، بغارب.كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تنسيق تخصيص فنى تركيبات الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة، لقبول 45 طالبة، كذلك قبول فني تركيبات طاقة بالمدرسة الصناعية بنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالبا.كذلك مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية بنين للقبول بـ180 درجة لقبول 45 طالبا، والصناعي بجميع الإدارات من 150 درجة نظام 3 سنوات.كذلك فني تجارى نظام الـ 5 سنوات بالغردقة 200 درجة وجميع الإدارات الأخرى التجارى نظام 3 سنوات والفندقى 3 و5 سنوات من 150 درجة، وقبول الطلاب بمدرسة الحمروين الزراعية بالقصير من 150 درجة.وفي الإسماعلية اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2021 /2022 للالتحاق بصفوف الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري للناجحين يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام كمرحلة أولى 225 درجة بنسبة 45% تقريبا من الناجحين، و205 درجة (خدمات الثانوي العام).واعتبارًا من العام الدراسي المقبل، أصبح عدد سنوات الدراسة بجميع المدارس الفنية ثلاث سنوات وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنيةوإعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام .كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجه ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجه .وقال "مختار": كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .كما قال "المحافظ" إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 ألف و 865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.وفى محافظة بنى سويف اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذى بلغ 42 ألفا و696 طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالباً في الفصل الواحد.وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "40 درجة" عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام، كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023، بأنواعه المختلفة( صناعي، تجاري، فندق، زراعي).وفى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج، وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (التجاري - الصناعي- الفندقي) للعام الدراسي الجديد، 2022 / 2023، على مستوى مراكز المحافظة، وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري بنات (نظام ثلاث سنوات) بنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري بنين (نظام ثلاث سنوات)، وحددت المديرية 240 درجة للتعليم الفني (نظام خمس سنوات) دون التقيد بالموقع الجغرافي، و 240 درجة لمدارس التعليم الفندقي دون التقيد بالموقع الجغرافي.ففي إدارة البلينا التعليمية جاء تنسيق مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين 190 درجة، ومدرسة البلينا الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة دار السلام التعليمية جاء تنسيق مدرسة دار السلام الصناعية بنين 220 درجة، ومدرسة أولاد يحيى الثانوية الصناعية المشتركة 220 درجة، ومدرسة الكشح الثانوية الصناعية بنات 180 درجة.وفى إدارة المراغة التعليمية جاء تنسيق مدرسة المراغة الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة البطاخ الثانويه الصناعية بنات 210 درجات وفى إدارة جهينة التعليمية جاء تنسيق مدرسة جهينة الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، و مدرسة جهينة الصناعية بنات 190 درجة، وفى إدارة طهطا التعليمية جاء تنسيق مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنات 190 درجة، مدرسة بنهو الإلكترونية بنات 210 درجات دون التقيد بالموقع الجغرافي، مدرسة بني حرب المعمارية بنين 190 درجة.وفى إدارة طما التعليمية جاء تنسيق مدرسة طما الثانوية الصناعية بنين 170 درجة، مدرسة مشطا الثانوية الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة ساقلته التعليمية جاء تنسيق مدرسة نجوع الرياينة الصناعية بنين 200 درجة.وفى جنوب سيناء صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، حيث أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تقرر تنسيق الصف الأول الثانوي العام (215) درجة، لإدارات (طور سيناء - رأس سدر - شرم الشيخ) و(210) درجات لإدارات (دهب - نويبع - سانت كاترين - أبورديس - أبوزنيمة)، والصف الأول الثانوي الصناعي (165) درجة لإدارات (طور سيناء - رأس سدر) و(160) درجة لإدارات (دهب - أبورديس) و(155) درجة لإدارة (نويبع) و(150) درجة لإدارة (أبوزنيمة).وجاء تنسيق الصف الأول الثانوي التجاري (155) درجة لإدارتي (طور سيناء - رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ - أبورديس - سانت كاترين - نويبع)، والصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب، الصف الأول الثانوي الزراعي (140) درجة جميع الإدارات التعليمية.كما جرى استثناء مدرسة المجمع التعليمي الثانوي التابعة لإدارة طور سيناء ليكون قبول الحد الأدنى بها للصف الأول الثانوي (205) درجات، ويتم قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع، ويتم قبول الالتحاق بمدرسة دهب الثانوية الصناعية (تعليم مزدوج / شعبة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي) بحد أدنى للقبول 165 درجة، وقبول جميع الطلاب الناجحين والناجحات بالشهادة الإعدادية الراغبين بالالتحاق بنظام الخدمات لجميع مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.وفى البحيرة اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 /2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الشهادة الإعدادية بلغ 81713 طالبا وطالبة للعام الدراسـي.وأكد أن عدد الاماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حاليا 562 في كثافة 50 طالب باجمالى عدد 28100 طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصـف الأول الثانوى هي (235) درجة وذلك حرصـا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الاعدادية العامة 2022/2021.وفى شمال سيناء اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، درجات تنسيق القبول فى مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023، وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم تحديد مجموع درجات 225 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بالدورين الأول والثاني .وأضاف رضوان، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2020 / 2021 بمجموع درجات 175 درجة في الدورين الأول والثاني، وأشار رضوان، إلي أنه بالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 180 درجة في الدورين الأول والثاني.ولفت رضوان إلي تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي و تجارى و فندقيو زراعي وففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس بئر العبد الصناعية المشتركة ، رفح الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد احمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد خليل امراحيل الثانوية الصناعية المشتركة، 185 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الصناعية المتقدمة المشتركة، 175 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، آل الشوربجى الزخرفية الصناعية المشتركة، العريش الثانوية المعمارية الصناعية، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرستي أبو بكر المهنية الصناعية بنين وبغداد الثانوية الصناعية المشتركة ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات وفصول خدمات ملحقة علي مدرسة الشهيد محمد شراب الثانوية الصناعية بنين، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس نخل الثانوية الصناعية المشتركة والعريش الثانوية المهنية الصناعية بنات وعمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة.وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات وفصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، 175 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة، 170 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرستى بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة والشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة، 165 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم الثانوية التجارية بنين وفصول خدمات ملحقة مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة ، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة .وفى مدارس التعليم الفندقى تم تحديد مجموع 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة ، مجموع 150 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية، وبالنسبة للتعليم الثانوى الزراعى تم تحديد مجموع 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش ، رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوتالله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية ، وفصول العريش المهنية الزراعية بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة.أوضح رضوان إلي بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليه المقبل ، على أن تقوم المديرية بوضع آليات وقواعد القبول وتوزيعها على جميع الإدارات للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بكل دقة وعناية ، وأن تقوم المديرية بإجراء التعديل في مجموع القبول بكل نوعية من نوعيات التعليم وفقا لموقف القبول من حيث الأعداد التي تم قبولها بكل نوعية ، وإعادة العرض على المحافظ عند إجراء أي تعديل في مجموع القبول .وفى الأقصر صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يجرى التجهيز لدرجات القبول بالثانوية العامة، وذلك لكي يعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعلانها رسمياً، موضحاً أنه لدى صدور التنسيق يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة الي أخري في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل حسب مجموعه فى سنة التقدم ، وان طلاب إدارتى ( القرنة والبياضية ) التعليمية يحق لهم الالتحاق بمـدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجـات المـقرر لهذه المدارس وكذلك الاعدادية المهنية.وأشار إلى أن الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتي الشيخ احود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة ارمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة، كما اكد على ان الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمة يحق لهن الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية في حالة الرغبة لقرب السكن مع اخذ اقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتي نهاية حصولهم علي شهادة الدبلوم، والطلبة الحاصلين علي الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل الاقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية، والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية او العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.