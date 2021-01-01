نجم الزمالك السابق .. يعلن رحيل أبو جبل عن الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، وأن الحارس لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وأوضح خالد الغندور في برنامجه على إذاعة أون سبورت : " على مسئوليتي محمد أبو جبل لن يكون متواجداً مع الزمالك في الموسم القادم ولن يجدد تعاقده، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري".
وأضاف : " العلاقة بين مسئولى نادى الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق تدهورت خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 ".
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