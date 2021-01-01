نجم الزمالك السابق .. يعلن رحيل أبو جبل عن الزمالك



أبو جبل أبو جبل



قال الإعلامي خالد الغندور إن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، وأن الحارس لن يجدد تعاقده مع القلعة البيضاء.



وأوضح خالد الغندور في برنامجه على إذاعة أون سبورت : " على مسئوليتي محمد أبو جبل لن يكون متواجداً مع الزمالك في الموسم القادم ولن يجدد تعاقده، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري".



وأضاف : " العلاقة بين مسئولى نادى الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق تدهورت خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 ".

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على جانب آخر ، يدخل الزمالك مباراة البنك الأهلي اليوم وهو في موقف صعب حيث يفتقد 8 لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة، وهم، محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وحمزة المثلوثي وحازم إمام، للإصابات، فيما يغيب أحمد فتوح لعدم الجاهزية بعد التعافي من كورونا.ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع : محمد طارق - محمود الونش - حسام عبد المجيد.خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.خط الهجوم: عمر السعيد.