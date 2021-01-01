طريقة عمل العجة التونسية .. للفطور

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العجة التونسية


تعتبر طريقة عمل العجة التونسية من الأكلات الشعبية التقليدية بتونس، وتتمتع بمذاقها الحار، و تعتمد في تحضيرها على مكون أساسي وهو البيض، تعتبر العجة التونسية من الوجبات الصحية لما تحتويه من عناصر غذائية أهمها البروتين، وكذلك بعض الدهون والفيتامينات، بالإضافة لبعض المعادن كالحديد المهم للجسم للحماية من الإصابة بالأنيميا.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل العجة التونسية، وهي من الأكلات التونسية الشهيرة، والتي لا تستغرق سوى 30 دقيقة، وتكفي لحوالي 3 أشخاص، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..


مقادير طريقة عمل العجة التونسية :
4 بيضات
3 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 فص ثوم مهروس
3 ملعقة كبيرة هريس فلفل أحمر
2 ملعقة كبيرة زيت
½ كوب ماء
ملح حسب الرغبة
فلفل حسب الرغبة

طريقة عمل العجة التونسية :
- في وعاء عميق، نخفق كل المقادير مع بعضها بالمضرب اليدوى جيدا حتى تمتزج تماماً.
فى صينية كبيرة، نقوم بصب خليط العجة ونوزعه بالتساوي .
- نقوم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- ندخل الصينية الفرن حتى تنضج العجة تماماً.
- نقوم بنقل العجة إلى صحن التقديم، ونقدمها ساخنة مع الخبز.

المصدر: elbalad

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