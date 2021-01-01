انطلاق اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية بجامعة المنصورة

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة مركز اختبارات القبول بالجامعة، والتي يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة ورئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الاهلية الأربع.
وتفقد الخولي قاعات المعامل واطمأن على سير اختبارات الطلاب للقبول في جامعة المنصورة الجديدة، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو.
8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز
وأوضح رئيس الجامعة أن هناك دعما غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة بهدف إعداد خريج متميز مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأشار إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة يحتوي على 8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز، وغرفة تحكم، ومركز بيانات يحتوى على أجهزة الخوادم والأجهزة المهمة الأخرى، يذكر أن المركز مزود بإنترنت فائق السرعة.
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