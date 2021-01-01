انطلاق اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية بجامعة المنصورة

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تفقد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة مركز اختبارات القبول بالجامعة، والتي يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة ورئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الاهلية الأربع.



وتفقد الخولي قاعات المعامل واطمأن على سير اختبارات الطلاب للقبول في جامعة المنصورة الجديدة، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو.



8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك دعما غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة بهدف إعداد خريج متميز مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأشار إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة يحتوي على 8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز، وغرفة تحكم، ومركز بيانات يحتوى على أجهزة الخوادم والأجهزة المهمة الأخرى، يذكر أن المركز مزود بإنترنت فائق السرعة.

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هذا وقد أدى اختبارات اليوم بالجامعة 110 طلاب، واختتم رئيس الجامعة ورئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية الأربعة، الجولة بلقاء مفتوح مع أولياء أمور الطلاب للإجابه عن جميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالاختبارات بشكل عام، والخاصة بجامعة المنصورة الجديدة على وجه الخصوص.وصرح رئيس الجامعة أن الهدف من اختبارات القبول هو قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه الطالب، وذلك بدلًا من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب، وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر والغرض الرئيسي منها هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المرشح له وفقا للرغبات التي تم تسجيلها