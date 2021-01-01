تفيد شائعات بأن هاتف Galaxy S21 FE 4G سيكون هاتف 5G… وقائمة Google Play تؤكد!



Galaxy S21 FE 4G Galaxy S21 FE 4G

في شهر يناير الماضي، كشفت شركة سامسونج عن إصدار Galaxy S21 FE، وعلى عكس الجيل السابق S20 FE والذي جاء بنسختين مختلفتين، فقد تم إطلاق S21 FE بنسخة واحدة فقط تتميز باتصال 5G مع معالج Snapdragon 888.



وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك شائعات بأن سامسونج تعمل على إصدار أرخص من Galaxy S21 FE 4G مع رقم الموديل SM-G990B2. ومع ذلك، يبدو أن الشائعات خاطئة ولا يوجد S21 FE 4G في الأساس، إذ انه قد تم رصد هاتف يحمل الرقم SM-G990B2 في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play كجهاز 5G.



أشارت الشائعات إلى أن سامسونج تخطط لمفاجأتنا بإصدار 4G من S21 FE، وقيل إن الهاتف الذكي يأتي مع رقم الطراز SM-G990B2. تم الإبلاغ أيضًا عن أن الهاتف الذكي المشاع سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 720G. ومع ذلك، وفقا لـ MySmartPrice، فقد تم العثور على هاتف SM-G990B2 ضمن قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play باسم “Samsung S21 FE 5G”.

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هذا يلغي إمكانية إصدار 4G، ومع ذلك، قد تطلق سامسونج إصدار SM-G990B2 مع معالج Snapdragon 720G. وكالعادة، لا توجد كلمة رسمية من سامسونج حول الهاتف الذكي المشاع.