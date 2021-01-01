تعتمد شاومي إصدار جديد من الساعات الذكية تأتي دون دعم eSIM

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شاومي

بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير إصدار جديد من الساعات الذكية والذي إعتمد مؤخراً دون دعم لشريحة eSIM.

أعتمدت ساعة شاومي القادمة بنموذج رقم M2134W1 في قاعدة بيانات 3C و TENAA، حيث أكدت التسريبات على دعم الساعة الذكية شحن بقدرة 5W.

وتأتي الساعة الذكية بميزة تشغيل الموسيقى، كما تأتي بسعة تخزين داخلية، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن هذا الإصدار من ساعات شاومي الذكية يفتقر إلى دعم eSIM.

ومن المقرر أن تدعم الساعة القادمة من شاومي مراقبة نشاط المستخدم في الأنشطة الرياضية المختلفة.

من جانب أخر رصدت ساعة ذكية أخرى لشركة شاومي بنموذج رقم M2134W1، وهي إصدار يحاكي ساعات Watch S1 وXiaomi Watch Color 2، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من ساعات شاومي الذكية.

المصدر: بوابه المتميز

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