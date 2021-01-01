تفاصيل حول مواصفات هاتف Redmi K50i القادم



Redmi K50i Redmi K50i

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Redmi K50i كاملة قبل إنطلاق حدث شاومي الرسمي للإعلان عن الهاتف.



تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Redmi K50، ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر 91mobiles وIshan Agarwal لتكشف عن قائمة مواصفات هاتف Redmi K50i.



ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش بجودة عرض FHD+، وتقنية Dolby Vision، ومعدل تحديث 144Hz، مع سطوع 650 nit.

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كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Dimensity 8100 مع دعم الإتصال بشبكات 5G، وكرت شاشة Mali-G610 MC6، ويأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5080 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يدعم نظام تشغيل Android 12 مع واجهة MIUI 13.وتقدم شاومي K50i بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.ويضم هاتف K50i مكبرات صوتية ستريو، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ويأتي بإطار مميز بتصميم مسطح، ومدخل للسماعات.كما يأتي Redmi K50i بأبعاد 163.6 في 74.3 في 8.8مم، ووزن 200 جرام، وتحاكي هذه المواصفات ما قدمت شاومي في هاتف Redmi Note 11T Pro.