تطلق سامسونج أول مكبرات Soundbar للعام 2022 بميزة Dolby Atmos لاسلكية

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أعلنت سامسونج في السوق الهندي اليوم عن أول إصدارات الشركة من مكبرات Soundbar للعام 2022 والتي تتميز بدعم تقنية Dolby Atmos لاسلكياً.



يقدم خط إنتاح سامسونج الجديد من المكبرات الصوتية إصدارات مميزة بتقنية Dolby Atmos لاسلكياً، حيث تتميز المكبرات الصوتية بإتصال لاسلكي سلس بأجهزة تلفاز سامسونج، كما تدعم المكبرات الصوتية Q-Symphonyو dtsX و SpaceFit.



وتتضمن هذه الإصدارات أنحف مكبرات Soundbar الصوتية التي قدمت حتى الآن في الأسواق، وتتضمن الإصدارات الجديدة سلسلة Q وأيضاً سلسلة S، والتي تتميز بصوتيات ثلاثية الأبعاد لدعم المستخدم بأعلى مستوى في جودة الصوتيات لدعم الترفيه المنزلي.

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وتتميز المكبرات الصوتية بالتصميم المعدني الشبكي المطور لدعم المستخدم بأفضل تصميم، وتأتي تقنية Dolby Atmos اللاسلكية في سلسلة Q من المكبرات الصوتية، والتي تقدم مستويات غامرة في الصوتيات عبر Wi-Fi.كما تدعم تقنية Q-Symphony توافق المكبرات الصوتية في العمل مع المكبرات الصوتية في أجهزة تلفاز سامسونج لزيادة مؤثرات ثلاثية الأبعاد في الصوتيات.بينما تقدم تقنية Space Fit Sound تجربة صوتية مخصصة، لتحسين الصوتيات وفقاً لحجم الغرفة، من جانب أخر تأتي سلسلة مكبرات lifestyle S الصوتية بتصميم نحيف بنسبة 60% أكثر من مكبرات soundbar التقليدية.كما تتضمن السلسلة الجديدة S61B الذي يدعم العمل بسلاسة في أي مساحة للغرف، ويتميز بتصميم مضغوط ويأتي مع مساعد Alexa الرقمي، ودعم المكبرات Tap View وAirplay، وتتوفر المكبرات الصوتية بدءاً من 21 من يونيو.