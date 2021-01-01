تطلق سامسونج أول مكبرات Soundbar للعام 2022 بميزة Dolby Atmos لاسلكية

أعلنت سامسونج في السوق الهندي اليوم عن أول إصدارات الشركة من مكبرات Soundbar للعام 2022 والتي تتميز بدعم تقنية Dolby Atmos لاسلكياً.
يقدم خط إنتاح سامسونج الجديد من المكبرات الصوتية إصدارات مميزة بتقنية Dolby Atmos لاسلكياً، حيث تتميز المكبرات الصوتية بإتصال لاسلكي سلس بأجهزة تلفاز سامسونج، كما تدعم المكبرات الصوتية Q-Symphonyو dtsX و SpaceFit.
وتتضمن هذه الإصدارات أنحف مكبرات Soundbar الصوتية التي قدمت حتى الآن في الأسواق، وتتضمن الإصدارات الجديدة سلسلة Q وأيضاً سلسلة S، والتي تتميز بصوتيات ثلاثية الأبعاد لدعم المستخدم بأعلى مستوى في جودة الصوتيات لدعم الترفيه المنزلي.
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