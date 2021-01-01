في مدار الأرض سباق غريب بين الأقمار الصناعية الأمريكية والصينية

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لفتت مناورة قام بها القمر الصناعي الأمريكي USA 270 بعد وصول القمرين الصناعيين الصينيين " شيان -12-01 " و"شيان – 12 – 02" إلى مدار الأرض في ديسمبر عام 2021 انتباه الخبراء.



وقال الخبير الروسي، كيريل رازميسلوفيتش، نقلا عن شركة COMSPOC الروسية المتخصصة في مراقبة الفضاء القريب: "توجه القمر الصناعي الأمريكي نحو القمرين الصينيين، لكنهما قاما بمناورة مضادة فغيرا مساريهما. وعند ذلك فإن القمر الصناعي "شيان – 12 – 02" اتخذ موقفا بين الشمس والقمر الصناعي الأمريكي، ما منع الأخير من مراقبته وسمح له برصد الجانب المضيء لـ USA 270".



يذكر أن USA 270 هو قمر صناعي أمريكي تابع للاستطلاع العسكري تم إطلاقه عام 2016 مع القمر الصناعي العسكري الآخر USA 271. وقبل ذلك أطلقت الولايات المتحدة عام 2014 قمرين صناعيين من هذا النوع.

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وتعتبر الأجهزة الفضائية الأربعة المذكورة "أقمارا مفتّشة" وهي تخصص للتجسس على أقمار صناعية أخرى وبمقدورها تغيير مواصفات مسارها.أما القمرين الصناعيين " شيان -12-01 " و"شيان – 12 – 02" فأطلقت عليهما الصين تسمية الأجهزة الفضائية التجريبية التي تستخدم لدراسة الفضاء الكوني والتكنولوجيات، ما يعني أنها تخصص أيضا للتجسس على أجهزة فضائية أخرى وبإمكانهما أيضا تغيير المدار.