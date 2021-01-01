تعرف على ميزة جديدة في نظام تشغيل «آي أو إس 16» القادم بآبل

يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 16" القادم إلى أجهزة شركة "آبل" العديد من المزايا المثيرة، ومنها الإعفاء من اختبار غير محبب للعديد من المستخدمين حول العالم.
وقد يساعد "آي أو إس 16" في تجنب اختبار "كابتشا"، الذي يقف بين المستخدم وبين بعض عمليات تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية، والذي يندرج تحت عنوان شهير هو "لإثبات أنك لست روبوت"، وفقا موقع "ماك رومرز".
وتعمل الميزة الجديد بتفعيل مستخدم "آبل" خاصية التحقق التلقائي، لتقوم المواقع التي تدعم هذا باستخدام النظام السحابي "آي كلاود" للتحقق من معرف "آبل" الخاصة بالمستخدم وجهازه الذي يستخدمه، وسيقدم "رمز مميز" لإثبات أنك جدير بالثقة و"لست روبوت".
ومع الميزة الجديدة في "آي أو إس 16"، لن يضطر مستخدميه إلى إدخال نص غامض، أو النقر على صور إشارات المرور، لمجرد إظهار أنهم بشر.
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