في الإنترنت المظلم بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأبخس الأثمان

تحقق شركة "NordVPN" للأمن السيبراني في نشاط موقع على الإنترنت ببيع الجوازات الأسترالية والوثائق الرسمية بأبخس الأثمان.
بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأبخس الأثمان في الإنترنت المظلمقراصنة "روبن هود" يستعيدون 26 مليون بطاقة ائتمان مسروقة من الإنترنت المظلم
وانتشر موقع ضخم على شبكة الإنترنت المظلم "Dark Web" يبيع ويتاجر بنسخ من جوازات السفر الأسترالية بأسعار زهيدة جدا.
ولم يكشف محققو الشركة الأمنية عن اسم الموقع، لكنهم أكدوا بدء التحقيق في عمليات بيع مئات آلاف النسخ بنحو غير قانوني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!