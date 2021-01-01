في الإنترنت المظلم بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأبخس الأثمان

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تحقق شركة "NordVPN" للأمن السيبراني في نشاط موقع على الإنترنت ببيع الجوازات الأسترالية والوثائق الرسمية بأبخس الأثمان.



بيع جوازات ووثائق رسمية أسترالية بأبخس الأثمان في الإنترنت المظلمقراصنة "روبن هود" يستعيدون 26 مليون بطاقة ائتمان مسروقة من الإنترنت المظلم

وانتشر موقع ضخم على شبكة الإنترنت المظلم "Dark Web" يبيع ويتاجر بنسخ من جوازات السفر الأسترالية بأسعار زهيدة جدا.



ولم يكشف محققو الشركة الأمنية عن اسم الموقع، لكنهم أكدوا بدء التحقيق في عمليات بيع مئات آلاف النسخ بنحو غير قانوني.

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وقال المحققون، إن "قيمة المبيعات زادت عن 23 مليون دولار منذ إطلاق الموقع، حيث تباع النسخة الإلكترونية بقيمة 16.50 دولار فقط، ورخصة القيادة مقابل 48 دولارا، كما ويتوفر على الموقع أيضا بيع أرقام هواتف ورسائل بريد إلكتروني بحوالي 13 دولارا فقط".وعثر المحققون في الشركة الأمنية على وثائق رسمية وهويات مدنية وبيانات شخصية مسروقة بكميات كبيرة يتداولها التجار على الموقع.من جهته، قال المسؤول في الشركة الأمنية أندريانوس ورمينهوفن، إن "ما أكتشف هو غيض من فيض"، مؤكدا أن "الإنترنيت المظلم يحوي أكثر من 30 ألف موقع للغرض ذاته".