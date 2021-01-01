ترف على أفضل مميزات نظام التشغيل IOS 16 من آبل



IOS 16 IOS 16

كشفت آبل، في الآونة الأخيرة عن نظام تشغيلها القادم المسمى iOS 16، على عكس تحديثات آبل السابقة، يأتي iOS 16 مع العديد من الميزات والتحديثات، بما في ذلك تخصيص شاشة القفل، والأنشطة الحية، وتحسينات على FaceTime وغيرها الكثير.



فيما يلي أفضل خمس ميزات في نظام التشغيل iOS 16:



تخصيص شاشة القفل

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أعادت آبل تصميم شاشة القفل بالكامل في نظام التشغيل iOS 16 ، مضيفة الكثير من ميزات التخصيص والأدوات والرسوم المتحركة الجديدة للإشعارات.عندما يقوم المستخدمون بالترقية إلى iOS 16 ، سيتمكنون من تخصيص شاشة القفل الخاصة بهم بشكل مباشر لم يسبق له مثيل ، وذلك باستخدام الخلفيات الحية والخلفيات المتحركة واقتراحات الصور والأدوات التي تستخدم مساحة شاشة القفل لعرض المعلومات ذات الصلة وغير ذلك الكثير، بينما كان تخصيص شاشة القفل متاحًا على نظام Android لفترة طويلة ، إلا أن iOS 15 والإصدارات الأقدم لم تسمح للمستخدمين بتخصيص شاشة القفل الخاصة بهم على الإطلاق وبالتالي ، قد تغير ميزة تخصيص شاشة القفل الطريقة التي يستخدم بها الأشخاص أجهزة iPhone الخاصة بهم إلى الأبد.عرض الإخطارات بطريقة جديدةإلى جانب شاشة القفل، أعادت أبل أيضًا تصميم الإشعارات مع نظام التشغيل iOS 16 ، سيتمكن المستخدمون من عرض شاشة القفل الخاصة بهم أثناء تصفح إشعاراتهم بهذه الطريقة، لن يفقد المستخدمون المعلومات المهمة التي تعرضها الأدوات التي قاموا بتعيينها، بدلاً من شغل الشاشة بأكملها، ستحتل الإشعارات الثلث السفلي فقط بالإضافة إلى ذلك، ويمكن للمستخدمون الضغط عليها لمشاهدتها في عرض القائمة الموسعة أو العرض المكدس.الأنشطة الحية وتحرير الرسائل على أجهزة iPhoneعلى شاشة القفل نفسها، سيتمكن المستخدمون من تتبع أشياء مثل المباريات الرياضية وتوصيل الطعام وحجز سيارة الأجرة والمزيد عبر ميزة تسمى الأنشطة الحية كما يوحي الاسم.ستعرض الميزة حالة الأنشطة التي تحدث في الوقت الفعلي حيث يستخدم الأشخاص iPhone الخاص بهم في الجزء السفلي من شاشة القفل ، في شكل بطاقة، طالما أن النشاط في الوقت الفعلي يحدث ، على سبيل المثال ، ما لم يكتمل توصيل الطعام ، ستعرض الأنشطة الحية الحالة في شكل بطاقة ، على شاشة قفل iPhone.سيتمكن المستخدمون أيضا من تحرير الرسائل النصية أو حذفها في تطبيق رسائل Apple بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستخدمون أيضًا من تمييز محادثات معينة على أنها غير مقروءة ، حتى لا ينسوا النظر إليها.إذا كان المستخدمون يتحدثون إلى أصدقائهم أو زملائهم المتعمدين ، فسيقوم تطبيق Message تلقائيًا بتحويل الوحدات مثل الوقت ودرجة الحرارة والعملة إلى الوحدات السائدة في المنطقة.