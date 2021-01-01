تنحرف محطة الفضاء الدولية عن مسارها لتجنب الاصطدام بحطام صاروخ روسي

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن محطة الفضاء الدولية (ISS) اضطرت إلى الانحراف لتجنب الاصطدام بالحطام الفضائي



الناجم عن تجربة صاروخ روسي مضاد للأقمار الصناعية.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش ، كان على محطة الفضاء الدولية إطلاق محركات الدفع الخاصة بها لأكثر من أربع دقائق لإبعاد نفسها عن مسار الحطام المتحرك.

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وقالت ناسا في بيان إن الطاقم المكون من سبعة أفراد "لم يتعرض أبدًا لأي خطر" ولم يكن للمناورة أي تأثير على عمليات المحطة، من غير الواضح حجم الحطام أو ما كان سيحدث اذا اصطدم بالمحطة الفضائية.نتج حطام روسيا من قمرها الصناعي Cosmos 1408 الذي يبلغ وزنه 4410 رطل ، والذي قامت الدولة بإزالته في نوفمبر خلال "اختبار الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية" (ASAT).تم إطلاق Cosmos 1408 في عام 1982 ودمره الروس عمداً لأنه لم يعد يعمل.وفقًا للخبراء ، فإن الحطام الفضائي الناجم عن اصطدام نوفمبر فوق المحيط الأطلسي - والذي تضمن `` حوالي 1500 قطعة من الحجم القابل للتتبع " سوف يتسبب في دمار للمركبات الفضائية لسنوات ، إن لم يكن عقودًا.تم إطلاق محرك الدفع Progress 81 التابع لمحطة الفضاء الدولية لمدة 4 دقائق و 34 ثانية في مناورة محددة مسبقًا لتجنب الحطام (PDAM) لتوفير المقياس المعقد والإضافي للمسافة بعيدًا عن المسار المتوقع لجزء من حطام روسي كوزموس 1408، لم يكن الطاقم في خطر على الإطلاق ولم يكن للمناورة أي تأثير على عمليات المحطة.عندما تم تفجير كوزموس 1408 في 15 نوفمبر من العام الماضي ، اضطر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ، التي تدور حول الأرض على بعد 260 ميلاً ، إلى الاحتماء لمدة ساعتين للسماح للحطام بالمرور.