لامبورغيني Mitja Borkert الكهربائية ستحافظ على تصميم “سفن الفضاء”

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صورة الخبر: لامبورغيني
لامبورغيني

تعمل لامبورغيني على مستقبل سياراتها الكهربائية، ووضحت أن فلسلفة التصميم الجذاب ستستمر.

رئيس تصميم لامبورغيني Mitja Borkert في لقاء صحفي مؤخراً أن السيارات الهجينة والكهربائية القادمة من الشركة ستظل “تشبه سفن الفضاء”، ووضج “سنبتكر دائماً سيارات ذات أداء عاطفي. وستبدو دائماً مثل سفن الفضاء، ودائماً ما ستكون ملهمةً. ومع أي تقنية محركات، فستمتلك دوماً الصوت والعاطفة التي تلامسك. لدينا مستقبل واضح”.

في المستقبل، ستتحول الشركة للسيارات الهجينة أو الكهربائية، وستأتي خليفة أفينتادور بمحرك V12 هجين، بينما يحتمل أن تتخلص خلفية هوراكان من محرك V10 لمحرك هجين أصغر.

المصدر: سعودى شفت

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