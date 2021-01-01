في ثوبها الجديد الكشف عن هوندا CR-V



هوندا CR-V هوندا CR-V

تم الكشف عن هوندا CR-V الجديد هي ثاني أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في السوق العالمي (بعد Toyota RAV4 ) والعديد من العملاء ينتظرون بفارغ الصبر الجيل القادم منها .



ظهر هذا الطراز في الواقع في أول إعلان تشويقي رسمي لسيارة Honda CR-V 2023 الجديدة التي تم إصداره رسمياً.



تُظهر الصور واجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل بما في ذلك مصد جديد مع مداخل معدلة وشبكة أمامية أكبر وأكثر متانة ومصابيح أمامية أقل حجماً.

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وفي الخلف ، تتمتع المصابيح الخلفية بمظهر جديد وعصري لكنها تستمر في التمدد عموديًا وأفقيًا، كما يعتبر المصد أكثر بروزًا ويدمج بشكل رائع أطراف العادم ، بينما تظل شارة CR-V في الزاوية اليسرى السفلية من باب صندوق الأمتعة بدلاً من الانتقال إلى المركز العلوي كما نراه في عدد متزايد من المركبات.