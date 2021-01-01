في ثوبها الجديد الكشف عن هوندا CR-V

تم الكشف عن هوندا CR-V الجديد هي ثاني أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في السوق العالمي (بعد Toyota RAV4 ) والعديد من العملاء ينتظرون بفارغ الصبر الجيل القادم منها .
ظهر هذا الطراز في الواقع في أول إعلان تشويقي رسمي لسيارة Honda CR-V 2023 الجديدة التي تم إصداره رسمياً.
تُظهر الصور واجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل بما في ذلك مصد جديد مع مداخل معدلة وشبكة أمامية أكبر وأكثر متانة ومصابيح أمامية أقل حجماً.
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