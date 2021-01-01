في ثوبها الجديد الكشف عن هوندا CR-V

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صورة الخبر: هوندا CR-V
هوندا CR-V

تم الكشف عن هوندا CR-V الجديد هي ثاني أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في السوق العالمي (بعد Toyota RAV4 ) والعديد من العملاء ينتظرون بفارغ الصبر الجيل القادم منها .

ظهر هذا الطراز في الواقع في أول إعلان تشويقي رسمي لسيارة Honda CR-V 2023 الجديدة التي تم إصداره رسمياً.

تُظهر الصور واجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل بما في ذلك مصد جديد مع مداخل معدلة وشبكة أمامية أكبر وأكثر متانة ومصابيح أمامية أقل حجماً.

وفي الخلف ، تتمتع المصابيح الخلفية بمظهر جديد وعصري لكنها تستمر في التمدد عموديًا وأفقيًا، كما يعتبر المصد أكثر بروزًا ويدمج بشكل رائع أطراف العادم ، بينما تظل شارة CR-V في الزاوية اليسرى السفلية من باب صندوق الأمتعة بدلاً من الانتقال إلى المركز العلوي كما نراه في عدد متزايد من المركبات.

المصدر: Nile Motors

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