بإنتاج محدود إطلاق سيتروين ماي آمي باي الكهربائية

تدخل سيارة سيتروين ماي آمي باجي الاختبارية، التي عُرِضَت في ديسمبر 2021، حيز الإنتاج التجاري في إصدارٍ محدود بخمسين وحدة فقط، تبيع العلامة الفرنسية هذه المركبات الخاصة حصريًا عبر الإنترنت اعتبارًا من 21 يونيو.
يتميز إصدار الإنتاج التجاري من ماي آمي باغي بجسمٍ لونه أخضر زيتوني، مع بعض اللمسات الصفراء الزاهية، وعجلات فولاذية برونزية اللون مع أغطية مركزية سوداء.
وتتضمن السيارة أبوابًا أنبوبيةً بدلًا من الجوانب المفتوحة للسيارة الاختبارية.
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