بإنتاج محدود إطلاق سيتروين ماي آمي باي الكهربائية

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صورة الخبر: سيتروين ماي آمي باي
سيتروين ماي آمي باي

تدخل سيارة سيتروين ماي آمي باجي الاختبارية، التي عُرِضَت في ديسمبر 2021، حيز الإنتاج التجاري في إصدارٍ محدود بخمسين وحدة فقط، تبيع العلامة الفرنسية هذه المركبات الخاصة حصريًا عبر الإنترنت اعتبارًا من 21 يونيو.

يتميز إصدار الإنتاج التجاري من ماي آمي باغي بجسمٍ لونه أخضر زيتوني، مع بعض اللمسات الصفراء الزاهية، وعجلات فولاذية برونزية اللون مع أغطية مركزية سوداء.

وتتضمن السيارة أبوابًا أنبوبيةً بدلًا من الجوانب المفتوحة للسيارة الاختبارية.

كما إن السقف الرمادي الداكن يحتوي على جزءٍ قماشي يمكن للمالك إزالته وتخزينه خلف المقاعد.مقارنةً بسيارة آمي القياسية، يتمتع هذا الإصدار الخاص بطلةٍ أخشن بفضل الدعامات للصدامين الأمامي والخلفي، والحواف السوداء حول أقواس العجلات والعتبات الجانبية. كما يوجد جناح مثبت على الجزء الخلفي من السقف.

المصدر: Nile Motors

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