أسعار الذهب اليوم فى مصر ..



اسعار الذهب اسعار الذهب

افتتحت أسعار الذهب، التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، على استقرار، متأثرة بنهاية تعاملات مساء أمس الثلاثاء.



وكانت البورصات العالمية أغلقت أمس عند مستوي 1838 دولارًا للأوقية.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا، والأكثر جودة بعد عيار 24، بينما يعتبر عيار 14 الأقل جودة من كليهما.

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ويتنوع الذهب لعدة عيارات، صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24، لوجود أعلى نسبة للذهب به وتبلغ 99%.سعر الذهب اليوم في مصرسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 671 جنيها، بينما سجل الذهب عيار 18 نحو 860 جنيها، كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1004 جنيهات، في حين سجلت سعر عيار 24 نحو 1147 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5020 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10040 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20080 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8082 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية أمس الثلاثاء، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في أغسطس على USD1,842.40 للأونصة، وانخفض بنسبة 0.10%.