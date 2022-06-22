تعرف على سعر العملات الأجنبية الأربعاء 22-6-2022

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سعر الدولار في مصر مازال محل اهتمام للكثير في مصر خلال هذه الفترة، خاصة بعد موجة التغييرات التي ضربت العملة الأجنبية الأمريكية وسط تحريك سعر الفائدة في أمريكا مرتتين خلال الفترة الماضية.



الدولار في مصر ارتفع خلال الفترة الماضية واستقر خلال التعاملات البنكية الثلاثاء 21-6-2022، ومن المتوقع أن يشهد الدولار والعملات الأجنبية الآخرى تحركات جديدة سواء بالارتفاع أو الهبوط أو الثبات عند السعر الذي أغلق عليه الثلاثاء 21-6-2022.



المصري اليوم، مازالت ترصد حركة تغييرات سعر صرف الدولار في مصر خلال الفترة الماضية ونسبة ارتفاعه في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري فضلا عن متابعة مباشرة لسعر الدولار الجديد الآن الأربعاء 22-6-2022 من خلال الروابط الرسمية للبنوك الكبرى في مصر.

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مرحلة ارتفاع الدولار في مصرارتفاع الدولار في مصر خلال الفترة الماضية سواء بداية الشهر، يوينو 2022 الجاري، أو قبل يومي العطلة الرسمية لهذا الأسبوع، جعل البحث يزداد يوما تلو الآخر عن تحركات العملة الأمريكية داخل البنوك المصري خاصة البنك الأهلي أحد أكبر البنوك في مصر.أسعار الدولار قبل الصعود في البنك المركزي والأهلي ومصر خلال يونيو 2022الدولار قبل الارتفاع في مصروترصد المصري اليوم تغييرات سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك قبل انطلاق التعاملات الصباحية ليوم الأحد 19-6-2022، ونبدأ بسعر صرف العملة الأمريكية منذ يوم 5-6-2022 والذي سجل الدولار خلال هذا اليوم في البنك المركزي، 18.5992عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6783. وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الأحد 5-6-2022، 18.6 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.مرحلة ارتفاع الدولار في مصرسجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي الثلاثاء 21-6-2022، 18.7100 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.7883. وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء 21-6-2022، 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.7100، وللبيع 18.7883.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.73، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.7400 للشراء، وللبيع وصل 18.7900.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.72 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكانوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» 18.69 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.79.سعر الدولار اليوم في بنك SAIBوصل سعر الدولار في بنك سايب 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.