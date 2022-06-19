وزير البترول: تملك مصر الآن سوقاً مفتوحة وتعد بوابة نموذجية للسوق الأفريقية



طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الرومانى بالقاهرة ميهاى ستيفان ستوبارو والوفد المرافق له، حيث تم بحث عدد من موضوعات التعاون المشترك فيما يخص صناعة البترول والغاز فى ظل تطلع الوفد الرومانى لمزيد من التعاون استثماراً للفرص المتاحة بقطاع البترول فى مصر.



وأكد الملا على أن مصر التى تملك الآن سوقاً مفتوحة وتعد بوابة نموذجية للسوق الأفريقى وفى منطقة الشرق الأوسط ترحب بالمزيد من التعاون وبناء الشراكات التى تدعم السوق المصرى والأفريقى وأهدافهما ، وهنأ الجانب الرومانى على أنه فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا فاز تحالف شركات Total gaz- CIS gas بالتعاون مع شركة Onspec Engineering & بإنشاء 13 محطة تخفيض ضغط الغاز ضمن المشروع القومى حياة كريمة وذلك بالإضافة إلى تحديث وتحسين كفاءة 9محطات أخرى ضمن نفس المشروع، كما أكد على العـلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا، وأنها تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر بين الجانبين.



وأكد ميهاى على أنه طوال فترة تواجده بالقاهرة وهناك تواصل مستمر مع المهندس طارق الملا وأن الشركات الرومانية العاملة مع قطاع البترول تحظى بدعم مستمر وهو ما يعد ترجمة لكون مصر شريك مهم لرومانيا والتطوير المستمر للعلاقات الثنائية لدى الجانبين ورغبتهما الحقيقية فى دعم التعاون والاستفادة من تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.





وأشاد السفير الرومانى والوفد المرافق له بمشروع حياة كريمة الذى تنفذه مصر ويحظى بدعم القيادة السياسية وفخر الشركات الرومانية المشاركة إلى جانب الشركات المصرية فى هذا المشروع الحضارى والذى يضيف لخبرات الشركات الرومانية التى تسعى لمزيد من التعاون مع مصر والانطلاق منها للسوق الأفريقى الواعدة، كما أشادوا بما تحققه استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من نتائج أعمال وما تقدمه من جهود فى تطوير مستمر لكافة مجالات صناعة البترول والغاز وقطاع التعدين وما ينتج عن ذلك من فرص استثمارية متميزة وحرص الجانب الرومانى على المشاركة فى استثمار تلك الفرص.

وعرض الوفد الرومانى عدداً من الخبرات التى تتوافر لدى الشركات الرومانية والتى يمكن أن تساهم بها فى دعم خطة زيادة المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية تقديم وإقامة التسهيلات والبنية الأساسية المتعلقة بمجالات صناعة البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.



حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وجورج بيتروسان المستشار التجارى للسفارة الرومانية بالقاهرة وسبياستيان كالوجار مدير شركة CIS gas الرومانية والمهندس أحمد حمدان رئيس شركةTotal gaz وماريوس نوركانو مديرها العام.