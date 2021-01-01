اعرف أيهما أكثر صحة من أنواع السمن على صحتك..الأصفر مقابل الأبيض..



أنواع السمن أنواع السمن

يعتبر السمن من العناصر الأساسية التي تضيف لمسة من النكهة والنعومة والجودة إلى الوجبات، تعد السمن المصنوعة من منتجات الألبان مصدر قوة من الفوائد الصحية.



وفقا لتقرير موقع " organicfacts"، تعد السمن المصنوعة من منتجات الألبان مصدر غني للبروتينات والدهون الصحية وفيتامين A و E و K ،السمن هو الحزمة الكاملة التي تفيد البشرة والشعر والقلب وصحة الجهاز الهضمي على حد سواء، ومع ذلك ، لا تزال هناك معركة بين السمن ذي اللونين الأصفر والأبيض حيث يكون أحدهما أكثر صحة من الآخر، بينما ينتمي الصنف الأبيض إلى حليب الجاموس ، فإن النسخة الصفراء مصنوعة من حليب البقر.



"السمن الأبيض يحتوي على دهون أقل مقارنة بالسمن الأصفر، ويمكن الحفاظ على السمن الأبيض لفترة طويلة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون.

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يساعد سمن الجاموس في الحفاظ على صحة العظام ، وزيادة الوزن ، وتعزيز نشاط عضلات القلب والأوعية الدموية ، في حين أن سمن البقر مفيد لفقدان الوزن ، وتقليل السمنة لدى البالغين والأطفال ، كما أنه سهل الهضم.يحتوي حليب البقر على بروتين A2 المفقود في حليب الجاموس، وأعطى العلم الحديث أهمية كبيرة لبروتين A2. A2 متاح فقط في الأبقار، و يحتوي سمن البقر على كميات لا حصر لها من البروتين والمعادن والكالسيوم والفيتامينات ، بينما يوفر سمن البقر العناصر الأساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، يمكن القلب من الأداء بشكل جيد عن طريق خفض مستويات الكوليسترول القاتلة في الدم وتحسين مستوى الكوليسترول المناسب في الدم.يعد كل من سمن البقر والجاموس مفيد للصحة الجسدية والعقلية حيث يحتوي على نفس الكمية من الدهون، يعتبر سمن الجاموس أقل تفضيلاً من سمن البقر، يساعد على تعزيز إنتاج البكتيريا المفيدة من خلال توفير التغذية للجسم.بشكل عام ، يعتبر سمن البقر أفضل لأنه يحتوي على فيتامين أ الكاروتين وهو جيد للعينين ووظائف المخ، كما إنه جيد لمن يعانون من ضعف في الهضم.سمن البقر غني بالعناصر الغذائية الأساسية مع خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الأكسدة وهو غني بالسعرات الحرارية بينما يفتقر سمن الجاموس إلى مثل هذه الخصائص.