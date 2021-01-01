5 طرق للعناية بالشعر الدهنى فى الصيف



العناية بالشعر العناية بالشعر

إن العناية بالشعر شيء هام لكل فتاة تحرص على جمالها خاصة في فصل الصيف، ومن المعروف أن حرارة الصيف والعرق تؤذى فروة الرأس الدهنية، مما قد يسبب لها بعض المضايقات، ويكون الشعر غير لامع ويبدو غير صحى بالمرة، ويوجد عدة طرق للمحافظة على الشعر الدهني خاصة في فصل لصيف، وفقاً لموقع"pinkvilla":



تجنب الأدوات الساخنة

يجب لصاحبات الشعر الدهني أن تتجنب التجفيف بالسشوار والفرد، لأن مجفف الشعر وفروة الرأس متقشرة، ولتعويض كل الزيوت المفقودة أثناء استخدام منتجات التسخين، وقد ينتهى الأمر لإنتاج دهون زائدة أكثر مما يكون مطلوب بالفعل.



شطف الشعر بالزيت الدافئ

لأن فروة الرأس دهنية، هذا قد لا يكون مانع من استخدام زيت دافئ للشعر، فيمكن تجربة العلاج بالزيت الدافئ واستخدام زيوت شديدة الاختراق للشعر مثل الأفوكادو والزيتون أثناء غسل الشعر ويجب التأكد من شطف الشعرمن الزيت جيداً بعد ذلك.

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استخدام مشط واسع الأسنانيجب عندما يكون الشعر مبلل تجنب شده، ولهذا يمكن تجربة استخدام مشط واسع الأسنان ليكون لطيفا ويفك تشابك الشعر بسهولة دون أن تكسر بوصلات الشعر.غسل الشعر بصورة أقلغسل الشعر يومياً يمنحه انتعاشا خاصة في فصل الصيف، ولكن يجب عدم الاكثار من ذلك، لأنه يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية التي به، ويمكن وضع كرة قطنية على فروة الرأس لامتصاص أي زيت زائد، وإزالته بالكامل وبكل سهولة.حماية الشعر من الشمسقد يكون تغطية الشعر هو خيار جيد للحماية من أشعة الشمس الحارة، بالنسبة للشعر الدهني، لأن الشمس تكون قاسية على فروة الشعر، ولهذا يجب حماية الشعر من الشمس عن طريق تغطية الشعر للاحتفاظ ببعض الرطوبة وحماية الشعر من الحرارة العالية، وخاصة يفيد إذا كان الشعر ملون.