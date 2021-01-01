5 طرق للعناية بالشعر الدهنى فى الصيف

إن العناية بالشعر شيء هام لكل فتاة تحرص على جمالها خاصة في فصل الصيف، ومن المعروف أن حرارة الصيف والعرق تؤذى فروة الرأس الدهنية، مما قد يسبب لها بعض المضايقات، ويكون الشعر غير لامع ويبدو غير صحى بالمرة، ويوجد عدة طرق للمحافظة على الشعر الدهني خاصة في فصل لصيف، وفقاً لموقع"pinkvilla":
تجنب الأدوات الساخنة
يجب لصاحبات الشعر الدهني أن تتجنب التجفيف بالسشوار والفرد، لأن مجفف الشعر وفروة الرأس متقشرة، ولتعويض كل الزيوت المفقودة أثناء استخدام منتجات التسخين، وقد ينتهى الأمر لإنتاج دهون زائدة أكثر مما يكون مطلوب بالفعل.
شطف الشعر بالزيت الدافئ
لأن فروة الرأس دهنية، هذا قد لا يكون مانع من استخدام زيت دافئ للشعر، فيمكن تجربة العلاج بالزيت الدافئ واستخدام زيوت شديدة الاختراق للشعر مثل الأفوكادو والزيتون أثناء غسل الشعر ويجب التأكد من شطف الشعرمن الزيت جيداً بعد ذلك.
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