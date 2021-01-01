غيَّروا كلمات المرور.. تحذير عاجل لمليون مستخدم حول العالم من تطبيق خطير..

خلال الفترة الأخيرة، تزايدت معدلات الهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تسبب أضرارًا بالغة للأشخاص، سواء عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات البنكية، وتعد التطبيقات من أكثر الحيل الخبيثة التي يلجأ إليها المتسللون أو الهاكرز من أجل استهداف الضحايا والنصب عليهم وسرقة بياناتهم الشخصية، ومن بينها تطبيق شهير للغاية يستخدمه مليون شخص حول العالم.
وحذر خبراء الأمن السيبراني بشكل عاجل، من تطبيق شهير يستخدمه مليون شخص من أصحاب هواتف الأندرويد ويعرف باسم «PIP Pic Camera Photo Editor»، وذلك لاحتوائه على ثغرة أمنية تتضمن برامج ضارة قادرة على سرقة بيانات المستخدمين وحساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.
تحذير عاجل لمليون مستخدم من تطبيق خطير
ووفقًا للخبراء، جرى تنزيل تطبيق «PIP Pic Camera Photo Editor» أكثر من مليون مرة عبر متجر «جوجل بلاي» لهواتف الأندرويد، واضطرت شركة «جوجل» إلى حذفه من متجرها بعد أن تم اكتشاف ثغرة أمنية به واحتوائه على برامج ضارة قادرة على سرقة بيانات «فيسبوك»، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
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