غيَّروا كلمات المرور.. تحذير عاجل لمليون مستخدم حول العالم من تطبيق خطير..

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خلال الفترة الأخيرة، تزايدت معدلات الهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تسبب أضرارًا بالغة للأشخاص، سواء عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات البنكية، وتعد التطبيقات من أكثر الحيل الخبيثة التي يلجأ إليها المتسللون أو الهاكرز من أجل استهداف الضحايا والنصب عليهم وسرقة بياناتهم الشخصية، ومن بينها تطبيق شهير للغاية يستخدمه مليون شخص حول العالم.



وحذر خبراء الأمن السيبراني بشكل عاجل، من تطبيق شهير يستخدمه مليون شخص من أصحاب هواتف الأندرويد ويعرف باسم «PIP Pic Camera Photo Editor»، وذلك لاحتوائه على ثغرة أمنية تتضمن برامج ضارة قادرة على سرقة بيانات المستخدمين وحساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.



تحذير عاجل لمليون مستخدم من تطبيق خطير

ووفقًا للخبراء، جرى تنزيل تطبيق «PIP Pic Camera Photo Editor» أكثر من مليون مرة عبر متجر «جوجل بلاي» لهواتف الأندرويد، واضطرت شركة «جوجل» إلى حذفه من متجرها بعد أن تم اكتشاف ثغرة أمنية به واحتوائه على برامج ضارة قادرة على سرقة بيانات «فيسبوك»، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

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وتتيح الثغرة الأمنية في تطبيق «PIP Pic Camera Photo Editor»، للمتسللين الوصول إلى حسابات المستخدمين، وسرقة بياناتهم الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال، ونصح الخبراء بحذف التطبيق فورًا من على الهواتف إذا كان مثبتًا لديهم حاليا، بالإضافة إلى تغيير كلمة مرور «فيسبوك».4 تطبيقات ضارة على هواتف الأندرويدوأوضحت شركة «Dr. Web» الروسية والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، إنه تم اكتشاف 4 تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها وخفض عمر البطارية وارتفاع درجة حرارة الهاتف، وإجراء تغييرات غير مصرح بها، وتلك التطبيقات هي: «Wild & Exotic Animal Wallpaper» و«ZodiHoroscope» و«PIP Camera 2022» و«Magnifier Flashlight»، وجرى تنزيلها أكثر من مليوني مرة.ونصح خبراء الأمن السيبراني، بضرورة مراجعة تقييمات التطبيقات قبل تنزيلها، وتحميلها من مكان موثوق به، وفحص الأذونات التي تطلبها، بالإضافة إلى تغيير كلمات مرور حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دوري، منعًا لاختراقها.