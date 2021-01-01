ربما تضرب عاصفة شمسية الأرض قريبا بسبب بقعة هائلة في اتجاه الكوكب



عاصفة شمسية عاصفة شمسية

يتخوَّف العلماء من وهج شمسي يمكن أن يضرب الأرض قريبا بسبب بقعة شمسية ضخمة تضاعف حجمها خلال 24 ساعة فقط وصارت تواجه الآن الأرض، وتلك البقع الشمسية عبارة عن مناطق مظلمة على سطح الشمس مرتبطة بنفثات إشعاعية مكثفة، وتبدو مظلمة لأنها أبرد من الأجزاء الأخرى من سطح الشمس.



البقع الشمسية باردة نسبيًا لأنها تتشكل فوق المناطق التي تكون فيها المجالات المغناطيسية للشمس قوية بشكل خاص، وهي قوية جدًا بحيث تمنع وصول بعض الحرارة داخل الشمس إلى سطحها، بحسب موقع «نيوز ويك» الأمريكي.



ما هي البقعة التي تزايد حجمها خلال 24 ساعة؟

تُعرف البقعة الشمسية التي تزايد حجمها مؤخرًا باسم AR3038، وتُظهر لقطات من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، التقطت يوم الأحد، كيف تطورت خلال اليوم الماضي أو نحو ذلك.

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يقول موقع «SpaceWeather» «كانت البقعة الشمسية AR3038 كبيرة، أما الآن فهي هائلة، إذ تضاعف حجم البقعة الشمسية سريعة النمو في غضون 24 ساعة فقط»، ويعني المجال المغناطيسي المرتبط بهذه البقعة الشمسية أنه من المحتمل أن ترسل توهجًا شمسيًا من الفئة M إلى الأرض، وهو ثاني أقوى نوع.إذا كانت التوهجات الشمسية قوية بدرجة كافية، فيمكن أن تسبب اضطرابًا على الأرض، وتتداخل مع شبكات الاتصالات الراديوية وأنظمة الملاحة، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل للأشخاص الذين يعملون في الصناعات البحرية أو الجوية، وأمور أخرى.تأثير العاصفة الشمسية المحتملةومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التوهج من الفئة M ربما لن يكون معطلاً بشكل خاص في أي حال، على الرغم من أن مشاعل الفئة M هي ثاني أقوى أنواع التوهجات الشمسية، إلا أنها تميل فقط إلى التسبب في أحداث معتدلة في التعتيم الراديوي.مشاعل الفئة X الأقل شيوعًا هي التي يمكن أن تسبب مشاكل أكثر خطورة، فهي أقوى أنواع التوهج، على سبيل المثال، قد يتسبب توهج X20 في تعتيم لاسلكي عالي التردد على جانب ضوء النهار من الأرض لعدة ساعات، ولن تتمكن القوارب والطائرات من استخدام إشارات الملاحة خلال هذا الوقت، ولكن لحسن الحظ مثل هذه التوهجات نادرة جدًا ويقدر أنها تحدث أقل من مرة واحدة كل 11 عامًا.