"بورامي" بحوزة الصيادين..أكبر أسماك المياه العذبة..

اصطاد القرويون الكمبوديون على نهر ميكونغ ما وصفه الباحثون بأنه أكبر سمكة مياه عذبة تم تسجيلها في العالم على الإطلاق، وهي سمكة الراي اللاسع المهددة بالانقراض.
وأطلق الصيادون على السمكة التي وصل وزنها إلى 661 رطلاً (حوالي 300 كيلوغرام)، اسم "بورامي"، ويعني في اللغة الخميرية وهي واحدة من اللغات المعتمدة في كمبوديا، "اكتمال القمر".
وأعيدت بورامي إلى النهر بعد أن تم وضع علامة إلكترونية عليها تسمح للعلماء مراقبة حركتها وسلوكها.
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