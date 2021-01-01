تعامد الشمس على معبدي «بتاح» و «رمسيس الثالث» وقت الظهيرة

وسط تواجد العديد من السياح داخل معبد رمسيس 3 بمعابد الكرنك، اليوم الثلاثاء، لمشاهدة تعامد شمس الظهيرة، إيذانا ببدء فصل الصيف، في ظاهرة تسمى بـ «الانقلاب الصيفي»، وهي الظاهرة التي تتكرر في يوم 21 من شهر يونيو في كل عام، حيث يعد هذا اليوم هو أطول أيام السنة في عدد ساعات النهار.
وقال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية إن شمس الظهيرة تعامدت، اليوم الثلاثاء، على معبدي رمسيس الثالث وبتاح بمجموعة معابد الكرنك وسط اهتمام من عدد كبير من السياح المتواجدين لزيارة الأقصر والتقاط الصور التذكارية لأشعة الشمس المتساقطة والتى تجمعت في نقطة كبيرة تشبه قرص الشمس بأرضية المعبد.
وأضاف «أبوزيد» أن حزما ضوئية شمسية تسللت عبر الفتحات في أسقف معبدى رمسيس الثالث وبتاح، لتضيء ظلمة تلك المعابد، إيذانا ببدء فصل الصيف، وذلك بحسب التقويم المصرى القديم، كما يشهد معبد الكرنك في نهاية اليوم غروب شمس الثلاثاء، من بين أعمدة وصروح معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر، ليظهر معها عظمة المصرى القديم في الفلك والهندسة الفلكية التي نتج عنها الظواهر الفلكية المختلفة في المعابد الفرعونية القديمة المنتشرة في عدد من المحافظات والتى أدت إلى زيادة شغف السياح الأجانب بسياحة الفلك الأثرى المهتمة بدراسة الظواهر الفلكية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!