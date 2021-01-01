خلطة تبيض الجسم بالكامل قبل موعد الزفاف



تبيض الجسم بالكامل تبيض الجسم بالكامل



هل تبحثين عن تبييض الجسم بطرق طبيعية سريعة ومضمونة، وليس لها آثار جانبية؟ هل أنت عروس اقترب موعد الزفاف، أو لديك مناسبة تودين أن تظهري مشرقة وبأجمل شكل ؟ نكشف لك فى هذا المقال عن أفضل خلطات تبيض الجسم بشكل مضمون وسريع.



خلطة العسل وماء الورد لتبييض الجسم





وفقا لما نشره موقع هيلثي أن العسل يمتاز بفوائد عديدة أبرزها ترطيب البشرة و الخلايا كما أن العسل يساعد في إزالة الشوائب لعلاج مشاكل البشرة المختلفة ويساهم في إعادة تجديد البشرة الميتة كما يعمل على اعادة التوازن لطبقات البشرة التي تفرز الميلامينين الذي يعد إفرازه سبب رئيسي في البشرة الداكنة وعندما يضاف ماء الورد للعسل يعملان مزيج مميز لتبييض الجسم.

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مكونات خلطة تبيض الجسمملعقة كبيرة من العسل الطبيعي الأصلي.ملعقة من ماء الورد أو ماء العرقسوس.بودرة من النشاء المطحون.طريقة عمل خلطة تبيض الجسم:نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد.تقومين بغسل المنطقة التي تريدين تبيضها قبل الاستخدام وتنشيفها بشكل جيد.تضعين المزيج و يترك على المنطقة المراد تبييضها مع التدليك بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة حتى يجف.بعدها تغسل بالماء البارد.كرري هذه العملية 3 أيام متتالية للحصول على نتيجة مميزة.