أسرع رجيم للتخلص من الكرش

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صورة الخبر: رجيم للتخلص من الكرش
رجيم للتخلص من الكرش


هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكرش ودهون البطن العنيدة بكل سهولة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون بنظام غذائى للتخسيس إليك خطته لمدة 3أسابيع


الأسبوع الأول


الإفطار 6 صباحا

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة


الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
أو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سن


سناك بعد الغذاء

ب3 ساعات كوب جنزبيل بليمون
العشاء ..

قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سن

الأسبوع الثاني

الإفطار ..طبق صغير من البليلة بلبن خال الدسم مرتين أسبوعيا باقى الأيام شوفان بلبن خالى الدسم

بعد ساعة ..ثمرة فاكهة
الغداء ..3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقةأرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة

الأسبوع الثالث


الإفطار ..

كوب عصير برتقال أو شاى باللبن لبن خالى الدسم أو نسكافيه خالى الدسم
+بيضة مسلوقة + طبق سلطة + ربع رغيف سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة + ربع رغيف سن

الغداء ..

شريحتان لحم مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنى
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
سناك بعد 4 ساعات ..ثمرة فاكهة
أو
طبق شوفان بالعسل

بعدالغداء ..


كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان


قبل العشاء ..2 كوب ماء


كوب زبادى لايت أو جبن قريش + توست سن

بعد العشاء ..



ثمرة فاكهة.

المصدر: elbalad

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