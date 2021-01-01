أسرع رجيم للتخلص من الكرش



رجيم للتخلص من الكرش رجيم للتخلص من الكرش



هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكرش ودهون البطن العنيدة بكل سهولة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون بنظام غذائى للتخسيس إليك خطته لمدة 3أسابيع





الأسبوع الأول





الإفطار 6 صباحا

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3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدىسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز +شوربة عدسأو3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفانأو علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف خبز سنسناك بعد الغذاءب3 ساعات كوب جنزبيل بليمونالعشاء ..قبل النوم بساعة مكعب صغير جبن قريش + توست سنالأسبوع الثانيالإفطار ..طبق صغير من البليلة بلبن خال الدسم مرتين أسبوعيا باقى الأيام شوفان بلبن خالى الدسمبعد ساعة ..ثمرة فاكهةالغداء ..3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراءأوربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقةأرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوىسناك بعد 4 ساعات ..كوب من القرفةقبل العشاء2كوب ماءالعشاء ..ثمرة فاكهة + كوب زبادىثمرة فاكهةالأسبوع الثالثالإفطار ..كوب عصير برتقال أو شاى باللبن لبن خالى الدسم أو نسكافيه خالى الدسم+بيضة مسلوقة + طبق سلطة + ربع رغيف سنأو3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة + ربع رغيف سنالغداء ..شريحتان لحم مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنىأوربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقةسناك بعد 4 ساعات ..ثمرة فاكهةأوطبق شوفان بالعسلبعدالغداء ..كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتانقبل العشاء ..2 كوب ماءكوب زبادى لايت أو جبن قريش + توست سنبعد العشاء ..ثمرة فاكهة.