بـ الفلفل الأحمر..طريقة صبغ الشعر طبيعيا

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صبغ الشعر طبيعيا


يظهر لدى بعض السيدات فى سن مبكرة شيب الشعر، ويحترن فى أفضل الخلطات الطبيعية لعلاج الشيب بدون التسبب في أضرار للشعر وفرة الرأس، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك استخدام هذه الخلطة الطبيعية لصبغ الشعر.

خلطة الفلفل الأحمر لصبغ الشعر
وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، يحتوي الفلفل على صبغيات قوية من اللون الأحمر، فعندما تعملين بيديك فيه تجدين آثار اللون الأحمر على يديك، إذاً يمكن يتم استخدام الفلفل أو الفليفلة الحمراء في صبغ الشعر باللون الأحمر.

مكونات الوصفة:
ملعقتان من الفلفل الأحمر.
كوب من الماء.
ملعقة زيت زيتون.

تطبيق الوصفة:
قومي بوضع زيت الزيتون مع الفلفل الأحمر لمدة ساعة أقل شيء.
بعدها قومي بغلي الفلفل الأحمر في الماء لمدة 15 دقيقة.
يتم دهن الشعر بشكل كامل أو خصل حسب الرغبة أو الستايل الذي تحبينه وتريدينه.
اتركي المزيج على الشعر مدة 7 ساعات.
يشطف الرأس بالماء الفاتر للحصول على اللون الأحمر الجميل.

المصدر: موقع “هيلثي”

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