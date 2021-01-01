استشاري الصحة النفسية يجيب .. هل الحب الجنوني يؤدي إلى القتل



الحب الجنوني الحب الجنوني



حالة من الجدل أثيرت بعد حادثة المنصورة، التي راحت ضحيتها فتاة تدعى نيرة أشرف، على يد شاب، والذي اعترف أنه فعل الجريمة بسبب حبه الشديد لها، ولكنها كانت ترفضه هي وأهلها.



وشن رواد السوشيال ميديا، هجوما حادا على القاتل، مطالبين كل شاب أن يتقبل رفض الفتاة، وأن لكل فتاة حق الاختيار لشريك الحياة، وتساءل البعض هل الحب الجنوني يمكن أن يؤدي إلى القتل.



أجاب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن يوجد جرائم عديدة هزت الإنسانية كان سببها الحب، وأن الإحصائيات تشير أن 40% من ضحايا القتل للإناث و6% فقط من الذكور.

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وتابع هندي في حديثه لـ صدى البلد، أن أغلب جرائم الحب تكون بسبب الحبيب، سواء الحالي أو السابق، أو الزوج.أسباب نفسية تؤدي إلى القتل بدافع الحبأوضح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أنه يوجد العديد من الأسباب التي تدفع الرجل لقتل الفتاة التي يحبها ويبحث عنها ومنها :1- الإصابة بمرض عطيل وهو الغيرة المرضية، لأن الإنسان مولود بـ 3 انفعالات الحب والكره والغضب، واي انفعال اخر يكون انفعال مكتسب، وأن الثلاث انفعالات الفطرية هم التركيبة الكيميائية للغيرة ويدفعون الإنسان إلى القتل.2- الإصابة بالانفصام وهو مرض عقلي، يبني داخل القاتل أفكار تسيطر عليه تدفعه إلى قتل من يحب.3- الاكتئاب الحاد في بعض الأحيان يؤدي إلى قتل من تحب.4- التوحد مع الحبيب وعدم تصور الحياة بدونه.5- الجرح والشعور بالإهانة بسبب رفض الفتاة لهذا الحب.6- الخوف من فقدان الحبيب يولد نوازع الانتقام.7- عدم وجود ثبات انفعالي والعصبية المفرطة والغضب الشديد.8- الإدمان والغيبوبة الحسية.9- الوسواس القهري للتخلص من آلام الحب.