تعرفي علي أسرار طريقة عمل البامية باللحمة الضاني

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البامية باللحمة الضاني


تأتى البامية باللحمة الضانى في مقدمة الأكلات الرئيسية التى يعشقها المصريون ويفضلون تناولها فى عيد الأضحى .. فكيف تعدي البامية باللحمة الضاني بمذاق شهى ومميز.

نقدم لكم أسرار طريقة عمل البامية باللحمة الضانى بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البامية باللحمة الضانى

لحمة ضانى مكعبات

كزبرة خضراء مفرومة

كزبرة جافة ناعمة

بامية
فلفل حار

ثوم مفروم

سمنة

عصير طماطم

صلصة طماطم

فلفل رومى

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

ليمون

طريقة عمل البامية باللحمة الضانى
* فى حلة بها سمنة شوحى اللحمة مع البصل المفروم فى الزيت على النارثم أضيفى الملح والفلفل الأسود والماء واتركى اللحمة حتى قرب تمام النضج.

* فى طاسة بها زيت على النار شوحى البصل المفروم ثم أضيفى الملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم ثم أضيفى الفلفل الحار والبامية والكزبرة الجافة والخضراء وقلبى ثم أضيفى خليط اللحمة.

* ضعى المقادير فى طاجن وضعى على الوجه شرائح الفلفل الرومى والطماطم وادخليها الفرن حتى تمام نضج وقدمى طاجن البامية باللحمة الضانى مع العيش البلدى والأرز.

المصدر: elbalad

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