تعرفي عليها .. طريقة غسل اللحم الضاني الصحية



غسل اللحم الضاني غسل اللحم الضاني



طريقة غسل اللحم الضاني من الطرق السريعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات مع اقتراب عيد الأضحى فستساعدك بعض نصائح التحضير والطهي وطريقة غسل اللحم الضان الصحيحة على تقليل رائحة اللحم الضأن أثناء تحضيره وتتيح لك تقديم شرائح لحم طرية ولذيذة.







على الرغم أنه دهون اللحم، تحافظ على نكهته المميزة ورائحته إلا أمه في المقابل يجب الحرص د على التخلص من أكبر قدر ممكن من الدهون الزائدة قبل الطهي لأن الدهون تذوب في المقلاة أثناء عملية الطهي .

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كيفية التخلص من رائحة لحم الخروفإذا كنت تتسألين عن كيفية التخلص من رائحة لحم الخروفيمكن أن يزيل تمليح اللحم بعض الدم عندما ويمكنك نقع اللحم مع بعض شرائح البطاطس في الماء لمدة 30 دقيقة ويُملح وجهي شرائح اللحم برفق بالملح والفلفل وبعض الجنزبيل ويترك لمدة ساعة واحدة.يمكنك أيضًا سلق الشرائح عن طريق نقعها في خليط من الماء والملح والخل ثم شطفها قبل التقديم. سيؤدي نقع اللحم لعدة ساعات أو طوال الليل إلى سحب بعض الدم من الشرائح ثم شطف االدم الزائد من اللحم قبل الطهي.هناك طريقة أخرى لتقليل رائحة لحم الضأن وهي إخفاءها بالتوابل ، يمكنك استخدام الأعشاب والتوابل الحلوة أو المالحة تعتبر القرفة والبهارات والزنجبيل والقرنفل اختيارات جيدةيمكنك استخدام الأعشاب مثل إكليل الجبل والمريمية والفلفل الأسود وبعض فصوص الثوم لأن رائحة فصوص الثوم تقلل من رائحة اللحم الضأن.لمنح اللحم الضاأني نكهة مميزة يمكن القيام بتتبيله بمزيج من فول الصويا والزنجبيل والأناناس ، و يمكن تتبيل اللحم الضأن لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل الطهي.وتبقى الطريقة الأفضل هي غسل قطع الحم الضاني تحت الماء وإضافة الدقيق وفريها بها من كل الجهات ثم غسلها بالخل مع الليمون للقضاء على رائحة الزفارةويمكن أيضا سلق قطع اللحم الضاني في ماء فقط دون أي إضافات حتى تتكون طبقة " الريم" والزفارة والتخلص من هذه الماء ثم إضافة البهارات والقرفة و الحبهان وورق الغار والبصل عند السلق و بعد سلق اللحم تركها تبرد ثم الاجحتفاظ بها في الفريزر ثم أخرجها قبل إعداد الطعام ، فبذلك يمكن التخلص من زفارتهاكيف أزيل رائحة اللحم الكريهةعلى الجانب الآخر يتسال البعض كيف أزيل رائحة اللحم الكريهة وبوجه عام لا يُنصح بغسل أي لحوم نيئة قبل الطهي فهو لا يزيل جميع البكتيريا فحسب ، بل يتسبب أيضًا في وصول البكتيريا الموجودة على اللحوم إلى الحوض أو الأسطح الأخرى التي تتناثر أثناء عملية الغسيل.بشكل عام ، يجب أن تكون حريصًة جدًا على الحد من ملامسة اللحوم النيئة للأسطح والمواد الغذائية الأخرى فيما يلي بعض النصائح المحددة لأزالة رائحة اللحم الكريهة :كيفية التخلص من رائحة لحم الخروفتعد أحد الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من السيدات في المطبخ بعد ذبح لحوم الأضاحي هو غسل أو شطف اللحوم أو الدواجن قبل طهيها تحت الماء الجاري أو بمصفاة ، والبعض الآخر في أوعية مليئة بالماء وبعضهم يستخدم الماء المالح أو الخل أو عصير الليمون . ومع ذلك ، لا ينصح بغسل لحم الخروف النيئ ولحم البقر قبل طهيه لأنه يمكن أن تنتشر البكتيريا الموجودة في اللحوم النيئة إلى الأطعمة والأواني والأسطح الأخرى و يمكن أن يؤدي عدم تنظيف هذه المناطق الملوثة بعد الذيح إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء.يعد استخدام مقياس حرارة الطعام الطريقة الوحيدة المؤكدة لمعرفة ما إذا كان طعامك قد وصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتدمير الجراثيم ، بما في ذلك البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء.عليك طهي جميع أنواع اللحم البقري إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 145 درجة ، وترك اللحوم ترتاح لمدة ثلاث دقائق على الأقل قبل تقطيعها أو تناولهاويمكن التقليل من مخاطر تنظيف اللحوم عن طريق إعداد الأطعمة التي لن يتم طهيها ، مثل الخضار والسلطات ، قبل التعامل مع اللحوم والدواجن النيئة وإعدادها.في إحدى الدراسات وجدوا أن 60 في المائة من المشاركين الذين غسلوا اللحوم النيئة لديهم بكتيريا في حوضهم بعد غسل أو شطف الدواجن كما أن 14 بالمائة لا يزال لديهم بكتيريا في أحواضهم حتى بعد محاولتهم تنظيف أو تطهير الحوضيمكن أن تبقى البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء على الأسطح لفترة طويلة جدًا لمدة تصل إلى 4 ساعات ويمكن أن تستمر بكتيريا السالمونيلا لمدة تصل إلى 32 ساعة لتسبب الإصابة بفيروس نوروفيروس ، الذي يُطلق عليه غالبًا أنفلونزا المعدة أو حشرة المعدة ، هو أكثر الجراثيم المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاءطريقة غسل البفتيكتعد أفضل طريقة لغسل البفتيك عن طريق وضع البفتيك في محلول ملحي حمضي يحتوي على الخل والزيت وبعض التوابل ودعي لحم البفتيك ينغمس في المكونات لساعة ثم شطفه بقليل من الماءفي المقابل ليس من الضروري غسل اللحوم قبل تجميدها فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة خطر انتقال التلوث بنفس الطريقة التي كان يتم بها قبل الطهي و بمجرد أن يذوب اللحم مرة أخرى ، فإن طهيه سيقتل كل البكتيريا.أما عن التساؤلات حول إمكانية إذابة التجميد عن اللحوم المجمدة وهل استهلاكها يعد آمن بعد أي فترة زمنية أو سيتغير مذاقها فيجب الانتباه إلى أنه ستنخفض مذاق اللحوم بمرور الوقت بعد إذابة تجميدهيمكن أن تنمو البكتيريا على اللحم بنفس المعدل الذي كان عليه قبل التجميد لذلك ، من الأفضل طهي اللحوم وتناولها بسرعة بعد إذابة لثلجعلى الجانب الاخر حول التساؤلات هل يجب أن تغسل اللحم قبل تتبيلها وفقا لموقع هيلث يجب الانتباه إلى أنه سيزيد ذلك من خطر انتقال التلوث ولا يكفي لإزالة جميع البكتيريا.بدلاً من ذلك ، يمكن لأي شخص وضع اللحم مباشرة في الماء مالح ، والتأكد من أن التتبيلة تغطيه تمامًا وعمل ثقوب صغيرة بالشوكة ومن الممكن نقع اللحوم لبضعة أيام في الثلاجة قبل طهيهافي النهاية إذا كنت قد توصلت للطريقة الصحيحة لغسل اللحم الضاني فيجب الانتباه عند غسل اللحم أنه لتجنب مخاطر التلوث بعد غسل اللحوم يمكن لأي شخص استخدام أكياس بلاستيكية لتتبيل اللحم والتخلص منه بعد الاستخدام لكن من المهم تنظيف أي شيء يلامس اللحم تمامًا و من الأفضل أيضًا تجنب استخدام التتبيلة الزائدة كصلصة بعد ذلك ما لم يتم غليها أولاً.