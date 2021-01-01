تعرف عليها .. أطعمة ضارة بصحة الجهاز الهضمي



الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي



تحافظ بعض الأطعمة على تغذية القناة الهضمية وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة، بينما يمكن أن تسبب أطعمة أخرى ضائقة في الجهاز الهضمي وتتداخل مع صحة الميكروبيوم أو البيئة البكتيرية في الأمعاء.



أسوأ الأطعمة لصحة الأمعاء

يقوم الخبراء بتحديد الأطعمة التي قد ترغب في تجنبها أو الحد منها لتقليل احتمالية الإصابة بمشاكل في القناة الهضمية.



1. الأطعمة المقلية

تقول أخصائية الجهاز الهضمي Elena A. Ivanina، DO : "الأطعمة المقلية ضارة بصحة الأمعاء على عدة مستويات".

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تحتوي الأطعمة المقلية أيضًا على كميات عالية من الدهون المشبعة. لا تساهم الدهون المشبعة فقط في الإصابة بأمراض القلب ، ولكن من الصعب هضم الكميات الزائدة وستستغرق وقتًا أطول للتحلل ، مما قد يمثل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD).2- اللحوم الحمراءأظهرت الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يساهم في حدوث الالتهابات ، خاصة في القولون حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون".إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يسبب 18 بالمائة من حالات سرطان الأمعاء، على وجه التحديد ، تم تصنيف اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة من الدرجة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، مما يعني أنه من المعروف أنها تسبب السرطان لدى البشر.3- الأطعمة المصنعةالجاهزة للأكل (على سبيل المثال: البيتزا المجمدة ووجبات العشاء التي يمكن طهيها في الميكروويف) هي طريقة سهلة لتحضيرها في لمح البصر. لكن صحة أمعائك قد تدفع ثمناً باهظاً لراحة الأطعمة المصنعة.لسوء الحظ، تقول الدكتورة إيفانينا: "ترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء".