أبوجبل خارج حسابات الزمالك بعد غيابه عن القمة أمام الأهلي



أبوجبل أبوجبل



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خروج محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بداية من مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.



وأشار المصدر إلى أن الحارس رفض التواجد في قائمة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي بعدما علم بعدم مشاركته أساسيا، وأخطر الجهاز الفني أنه مصاب بشد في العضلة الضامة خلال تواجده مع المنتخب، قبل أن يخرج طبيب الفراعنة ويؤكد سلامة الحارس.



واستقر الجهاز الفني للزمالك على استمرار محمد عواد في حراسة المرمى بصورة أساسية في الفترة المقبلة مع تواجد السيد عطية كبديل له.

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ويدرس نادي الزمالك إحالة الحارس للتحقيق في الفترة الحالية.ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها غدا الأربعاء باستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.ومن المقرر أن يعلن فيريرا عن قائمة لقاء البنك الا?هلي عقب انتهاء مران اليوم ، وبعدها ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.وكان الزمالك تعادل مع الأهلي 2-2 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام والمؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.