أبوجبل خارج حسابات الزمالك بعد غيابه عن القمة أمام الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خروج محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بداية من مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب.
وأشار المصدر إلى أن الحارس رفض التواجد في قائمة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي بعدما علم بعدم مشاركته أساسيا، وأخطر الجهاز الفني أنه مصاب بشد في العضلة الضامة خلال تواجده مع المنتخب، قبل أن يخرج طبيب الفراعنة ويؤكد سلامة الحارس.
واستقر الجهاز الفني للزمالك على استمرار محمد عواد في حراسة المرمى بصورة أساسية في الفترة المقبلة مع تواجد السيد عطية كبديل له.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!