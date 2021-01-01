إيران على بعد أسابيع من أول قنبلة نووية لها



إيران على بعد أسابيع من أول قنبلة إيران على بعد أسابيع من أول قنبلة



حذر مسؤولون وخبراء أمريكيون، أن إيران بحاجة إلى أسابيع فقط لإنتاج ما يكفي من الوقود المستخدم في صناعة قنبلة نووية ، مما يزيد الضغط على إدارة بايدن للوصول إلى اتفاق من شأنه تقييد الطموحات النووية لطهران، وفق ما ذكر موقع مونيتور.



وأعربت أطراف الاتفاق النووي عن تشاؤمها المستمر من إمكانية التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاقية الأصلية ، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).



وقال المبعوث الأمريكي للمحادثات النووية، روب مالي ، الشهر الماضي ، إن فرص التوصل إلى اتفاق " ضعيفة في أحسن الأحوال ".

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وتابع: لكن لا واشنطن ولا طهران تغلقان الباب بالكامل أمام جهود إحياء اتفاق عهد أوباما ، والذي وضع قيودًا على القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أمس الاثنين، أن إيران مستعدة لتوقيع "اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها".في وقت سابق من هذا الشهر ، ادعى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران قدمت اقتراحًا جديدًا لإنقاذ أكثر من عام من المحادثات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الكرة لا تزال في ملعب إيران.وقالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إنها لم تتلق أي " اتصالات جوهرية " من الإيرانيين وتنتظر عرضًا "بناءا".وذكر وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، أن قادة إيران يجب أن "يقرروا بسرعة كبيرة ما إذا كانوا يرغبون في المضي قدمًا في ما تم التفاوض عليه أم لا.ومما زاد من ضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق ، أن طهران فصلت هذا الشهر عددًا من كاميرات المراقبة التي تراقب نشاطها النووي بعد أن أصدرت القوى الغربية توبيخًا رسميًا لإيران بسبب عدم امتثالها للمفتشين الدوليين.وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، رافائيل جروسي ، إن تصرفات إيران وجهت "ضربة قاتلة" لمستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة.ووصف دبلوماسي عربي تحركات إيران الأخيرة بأنها جزء من "سياسة الغموض النووي".ولا يزال إنريكي مورا ، منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية ، يعمل على إنقاذ الاتفاق.وقال مصدر غربي لـ "المونيتور" إن مورا تلقى عرضًا إيرانيًا خلال زيارة مورا إلى عُمان في وقت سابق من الشهر الجاري.وبحسب ذلك المصدر ، فإن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية " لا يزال يمثل قضية رئيسية للجانب الإيراني".ويظهر أن الطرفين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق في أوائل مارس، لكن المحادثات في فيينا انهارت بسبب مطالبة طهران لواشنطن بإزالة الحرس الثوري الإيراني ، وهو فرع من القوات المسلحة الإيرانية ، من قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية.