التعليم توجه تنبيه لطلاب الثانوية العامة بخصوص كود الامتحان

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أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم و نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة.



حيث قال نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 : على الطلاب بأنه عند الإجابة في البابل شيت، لابد من نقل كود الاختبار الموجود في أسفل ورقة الأسئلة على ورقة البابل شيت.



وأضاف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 : أنه على الطلاب ان يقوموا بتظليل الإجابة في البابل شيث ، مشيراً إلى أنه يمكن اذا اراد الطالب تغيير اجابته ، عمل علامة (×) على الاجابة الخاطئة عند اختيار إجابة بديلة وتظليلها.

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وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية في ثانى أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، الامتحان في مادتي "الاقتصاد" و"الإحصاء"، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.جدول امتحانات الثانوية العامة 2022الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهراالثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهراالاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهراالثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحاالاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحاالخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهراتتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهراالاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهراالثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحاالخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا