بقاعات ألسن عين شمس .. المركز الثقافي البريطانى يجري اختبارا تجريبيا

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صورة الخبر: المركز الثقافي البريطانى
المركز الثقافي البريطانى


أجرى المركز الثقافي البريطانى بالقاهرة اختبارا تجريبيا بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس، في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة الاختبارات الرسمية للمركز الثقافي البريطاني بالقاهرة في قاعات الكلية، تحت رعاية الدكتوى محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وبتنسيق الدكتورة حنان السعيد، مديرة التعليم المدمج بالجامعة.

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وقد تمت الإجراءات بحضور الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام حجازى، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، و بحضور وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الألسن بقيادة الدكتور محمد عبد الفتاح.

وأجرت الكلية اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس الريطاني وفي حضور ممثليه، اختبارًا تجريبيًا للتأكد من جاهزية القاعات وجميع الإجراءات قبل عقد أول امتحان آيلتس بالكلية يوم 23 يوليو القادم في إطار البرتوكول الموقع بين الجامعة والمجلس البريطانى، ووفق الإعلان الرسمي للمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة عبر موقعة الرسمي، وقد جرى الامتحان التجريبي بنجاح دون أية ملحوظات.

كما أوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، قامت بتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بتطوير البنية التحتية بالكلية وتحديثها وفق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية، مشيرة إلى دور القاعات الدراسية الجديدة وأهمية إنشاء مركز الامتحانات الإلكترونية بالكلية في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القدرات التعليمية المتاحة للطلاب المصريين والأجانب.

وفي ظل ما تشهده جامعة عين شمس من تطوير وريادة في جميع المجالات، أعلن المجلس الثقافي البريطاني عبر صفحته على “فيس بوك” عن انضمام جامعة عين شمس لتكون أحد المراكز المعتمدة لأداء اختبار الآيلتس في مصر.

وأشاد المجلس الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس وكلية الألسن كإحدى أقدم وأشهر الكليات المرموقة في المنطقة، ومن المقرر أن يعقد أول اختبار بكلية الألسن يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022.

للاطلاع علي المراكز المعتمدة من المجلس الثقافي البريطاني، نرجو زيارة الموقع التالي: https://www.britishcouncil.org.eg/en/exam/ielts/authorised-registration-centres
للتسجيل لاختبار الآيلتس، نرجو زيارة الموقع التالي:

https://ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc/find-test

المصدر: elbalad

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