تستضيف Nintendo عرض Xenoblade Chronicles 3 المباشر في 22 يونيو

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قد لا يكون معجبو Direct الكامل يأملون ويتوقعون ، لكن Nintendo ستستضيف عرضها القادم في 22 يونيو في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيركز البث على Xenoblade Chronicles 3 وسيعرض حوالي 20 دقيقة من التفاصيل حول التكملة التي طال انتظارها.



خططت نينتندو سابقًا لإصدار Xenoblade Chronicles 3 في سبتمبر ، لكنها جلبت لعبة RPG إلى 29 يوليو. يحتوي Splatoon 3 الآن على فتحة سبتمبر. تجري أحداث Xenoblade Chronicles 3 بعد أحداث المباراتين الرئيسيتين السابقتين ، على الرغم من أنها تحتوي على مجموعة جديدة من



الشخصيات. هذه المرة ، تعمل مطورة Monolith Soft على زيادة عدد أعضاء الحزب من ثلاثة إلى سبعة.

كما تفعل Sony أحيانًا مع سلسلة State of Play ، تمتلك Nintendo أحيانًا Direct مخصصًا للعبة أو امتياز واحد ، مثل Super Smash Bros. Ultimate أو Pokémon. اختارت Nintendo عدم تشغيل Direct الكامل - والذي يتضمن عادةً نظرة على مجموعة متنوعة من ألعاب الطرف الأول والثالث - في وقت قريب من حدوث E3. ومع ذلك ، تشير التقارير إلى أن هناك مباشرًا كاملًا قادمًا الأسبوع المقبل.