قم بإزالتها فورًا..تطبيقات بملايين التنزيلات على متجر بلاي تتجسس عليك..

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أكتشف باحثو الأمن السيبراني، وجود عدة تطبيقات في متجر جوجل بلاي على نظام تشغيل أندرويد، توزع فعليًا أدوات اختراق للمعلومات بغرض التجسس، ولديها ملايين عمليات التنزيلات.



كانت عدة شركات، في مقدمتها مايكروسوفت، قامت بتحليل آلاف التطبيقات، واكتشفت وجود ثغرات في نظام حماية متجر جوجل بلاي على أندرويد، يتم استغلالها للتجسس والوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدمين.



9 تطبيقات على متجر بلاي

ووفقًا لتقرير أمني جديد، فإن هناك 5 تطبيقات عالية الخطورة على متجر جوجل بلاي، ولديها ملايين التنزيلات من المستخدمين، تحتوي على برمجيات تجمع جميع البيانات على الهاتف دون علم المستخدم.

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تشمل هذه التطبيقات الضارة، تطبيق Wild & Exotic Animal Wallpaper، وهو تطبيق برامج إعلانية يستبدل اسمه بـ SIM Tool Kit، وتطبيق ZodiHoroscope – Fortune Finder لسرقة بيانات الاعتماد علي فيسبوك، وتطبيق PIP Camera 2022 لتحرير الصور وإضافة التأثيرات المختلفة والذي أحدث ضجة وانتشارا واسعاً الآونة الأخيرة، وتطبيق Magnifier Flashlight.هاكر تطبيقات أندرويد جوجل بلايكانت هذه التطبيقات متاحة للتنزيل على متجر جوجل بلاي إلى أن تم فحصها تمامًا من قبل متخصصين واكتشاف نواياها، فضلًا عن تعليقات المستخدمين على تقييم التطبيق، لم يكن الناس سعداء إذ من الواضح تمامًا أن التطبيقات احتيالية.وإلى جانب هذه التطبيقات الخمسة، وجد الباحثون أربعة أخرى لم تعد متاحة لعامة الناس، بما في ذلك لعبة سباق، وتطبيق يوفر استعادة الصور المحذوفة، وتطبيق تعويض حكومي مزيف للمجتمع الناطق بالروسية، والتطبيق الذي يعد بالوصول المجاني إلى مواقع وخدمات مدفوعة.وعلى الرغم من أنه ربما تكون هذه التطبيقات تمت إزالتها من Play Store، إلا أن المستخدمين الذين قاموا بتنزيلها في الماضي لا يزالون معرضون للخطر، حتى يزيلونها من هواتفهم تمامًا، ويفضل أن تكون عملية الإزالة من الجزور باستخدام برامج مكافحة الفيروسات على سبيل المثال أو غيرها مما يقدم نفس الخدمة.ولأفضل نسبة حماية، ذكر التقرير أن المتخصصين ومسئولي الأمن الإلكتروني لطالما نوهوا عن كيفية تنزيل المستخدمين للتطبيقات من مصادر تم التحقق منها، إذ ان App store وPlay store ليسا محصنين ضد الهجمات والاختراقات الإلكترونية، وانه يجب على المستخدمين إبقاء أجهزتهم دائماً محدثة، وتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات مناسب.