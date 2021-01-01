وفقًا لـ Kuo..ارتفاع شحنات AirTag قد ينتج عنه جيل ثاني…



AirTag AirTag

يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo أن أجهزة التعقب AirTag من أبل قد تشهد إصدارًا من الجيل الثاني، ولكن فقط إذا استمرت الشحنات في النمو.



حققت AirTag نجاحًا بسبب أنها متوسطة التكلفة بالنسبة للمستخدمين، وفي منشور على موقع تويتر يوم الأحد قال المحلل Ming-Chi Kuo أن شعبية أجهزة التعقب لا تزال في ارتفاع.



فقد كتب المحلل ان أجهزة AirTag نمت تدريجيًا في الشحنات منذ إطلاقها، ويُعتقد أن تقديرات الشحنة الخاصة بالمتعقب قد وصلت إلى ما يقرب من 20 مليون في عام 2021، بينما في عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 35 مليون.

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ويعتقد المحلل ان إذا استمرت شحنات أجهزة التعقب في النمو بالفعل، فإن أبل ستقوم بإصدار الجيل الثاني من AirTag، إذ تقوم الشركة عادةً بتحسين منتجاتها بميزات جديدة عبر أجيال متعددة.