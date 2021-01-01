تعلن سامسونج رسمياً عن شاشات ViewFinity S8 32 و27 إنش



ViewFinity S8 32 ViewFinity S8 32

أعلنت شركة سامسونج عن شاشات ViewFinity S8 الجديدة التي تأتي بحجم 32 و27 إنش، وجودة عرض UHD.



انطلقت شاشات ViewFinity S8 الجديدة من سامسونج، والتي تدعم تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 98?، وتدعم الشاشات معايير VESA DisplayHDR 600.



ويأتي النموذج الأول من شاشات ViewFinity S8 برقم S80PB ويضم شاشة IPS LCD بدقة 3840 في 2160 بيكسل، ولقد صمم هذا الإصدار لدعم المصممين المحترفين.

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كما تتميز الشاشة بتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 98% و معايير PANTONE التي تؤكد دعم الشاشة إنتاج أكثر من 2000 لون مع ظلال 110، وهي أول الشاشات المميزة بمعايير Glare Free في الواجهة وذلك بفضل التصميم الغير لامع.أيضاً تأتي شاشة ViewFinity S8 بحجم 32 إنش بمعايير DisplayHDR 600، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 27 إنش بمعايير DisplayHDR 400.كما تتميز الشاشات بتصميم الكل في واحد حيث تدعم إتصال أجهزة الحاسب المكتبي وأجهزة الحاسب المحمول عبر كابل USB Type-C لنقل البيانات بسرعة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، والإتصال بشبكات الإنترنت عبر Ethernet والشحن بقدرة 90W.ومن المقرر أن تتوفر شاشات ViewFinity S8 في الأسواق العالمية في نهاية شهر يونيو على أن ينطلق الإصدار المميز بحجم 32 إنش بسعر 635 دولار، ويأتي الإصدار المميز بحجم 27 إنش بسعر 557 دولار.