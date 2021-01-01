هاتف ذكي متوسط المدى..هواوي نوفا 8 آي



هواوي نوفا 8 آي هواوي نوفا 8 آي

سمات

هواوي نوفا 8 آي هو هاتف ذكي متوسط ??المدى بمواصفات تقنية لائقة. يحتوي على شاشة آي بي إس لطيفة مع حواف رفيعة حوله. الكاميرا الموجودة في هذا الهاتف جيدة جدًا. بشكل عام ، يعد هاتف هواوي نوفا 8 آي هاتفًا رائعًا لامتلاكه. سنتحدث عن بعض ميزاته أدناه.



تعمل البطارية التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة على تشغيل الهاتف ، وتبلغ أبعادها 161.9 × 74.7 × 8.6 ملم. يزن حوالي 190 جرامًا بما في ذلك البطارية. يتوفر هواوي نوفا 8 آي بألوان الأسود والأبيض والذهبي.



يأتي هاتف هواوي نوفا 8 آي بعدسة واسعة الزاوية وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل. كما أن لديها عمق ثنائي البكسل ومستشعرات ماكرو وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. بطارية بسعة 4300 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات. كما أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب ، علاوة على ذلك فهو هاتف ذكي قوي.

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يحتوي على شاشة هواوي إدجيلس مقاس 6.67 بوصة ، ومعالج كوالكوم أنف العجل 662 ، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت ، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. يحتوي هاتف هواوي نوفا 8 آي أيضًا على ميزة هواوي سوبر تشارج بقوة 66 واط. كما أنه يتميز بكاميرات خلفية رباعية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وعمق 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.كما هو متوقع من هواوي ، يتمتع هواوي نوفا 8 آي بتصميم جميل. يتميز بكاميرا خلفية رباعية ومعالج ثماني النواة أنف العجل 662. كما أن لديها ميزة سوبر تشارج 66 واط للشحن السريع. سيكون خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد هاتفًا ذكيًا متطورًا بسعر مناسب. مع جميع ميزاته المتميزة ، يعد هواوي نوفا 8 آي خيارًا ممتازًا لأي شخص يبحث عن هاتف متميز.هواوي نوفا 8i موبيزل هو الأفضل من كل ملاك.سعرهواوي نوفا 8 آي هو إصدار أصغر من سلسلة نوفا 8 الشهيرة. يعمل على نظام أندرويد 10 ويتم تشغيله بواسطة وحدة المعالجة المركزية أنف العجل 662 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات أدرينو 610. يأتي بشاشة 6.67 بوصة فد + مع حواف رفيعة في جميع الزوايا الأربع. كما أنه يتميز بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت.الهاتف متوفر في العديد من المتاجر عبر الإنترنت في الدولة ويأتي مع ضمان كامل. تشتمل مواصفات هاتف هواوي نوفا 8 آي على شاشة بحجم 6.67 بوصة ، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت ، وتخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت ، وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل ، وبطارية 4300 مللي أمبير ، وغير ذلك.يتميز هاتف هواوي نوفا 8 آي بكاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 48 ميجابكسل وتكملها عدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ومستشعرات عمق 2 ميجابكسل. كاميرا السيلفي هي وحدة بدقة 16 ميجابكسل وتدعم أوضاع منظمة العفو الدولية الجمال و برو و الليل. دقة الفيديو 1080 بيكسل مع 30 لقطة في الثانية.قدرة البطاريةالبطارية في هاتف هواوي نوفا 8 آي كبيرة ، حيث تبلغ 4300 مللي أمبير. يمكن لهذه السعة الكبيرة أن تحافظ على تشغيل الهاتف لساعات متتالية ، وهو أمر رائع للمستخدمين الذين يجرون مكالمات بشكل متكرر. سيمنحك أيضًا متسعًا من الوقت لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ، حيث يمكن للهاتف شحن 60? في 17 دقيقة فقط. تشمل الميزات الأخرى للجهاز معالج كوالكوم أنف العجل 662 وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.تعد الكاميرا الموجودة في هاتف هواوي نوفا إضافة رائعة. الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع ومستشعرات عميقة ومستشعرات ماكرو. تم تضمين كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل أيضًا. تحتوي الكاميرا أيضًا على بطارية رائعة تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة ، وهي كافية لتستمر طوال اليوم.هواوي نوفا 8 آي هو هاتف متوسط ??المستوى ، وهو مدعوم بمعالج أنف العجل 662. يحتوي على شاشة تفت مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2376 بكسل. يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، وبطارية لي بو غير قابلة للإزالة بسعة 4300 مللي أمبير. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يمكنه التعامل مع كل ذلك ، فإن هواوي نوفا 8 آي يستحق بالتأكيد التفكير فيه.عرض الحجميقدم هذا الهاتف الذكي شاشة بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2376 بكسل وحماية أخرى. يحتوي على معالج كوالكوم أنف العجل 662 ثماني النواة ، وبطارية 4300mAh غير قابلة للإزالة ، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10. البطارية تدعم خاصية الشحن السريع.يعمل هاتف هواوي نوفا 8 آي بمعالج كوالكوم أنف العجل 662 ثماني النواة. الشاشة هي شاشة تعمل باللمس بالسعة إيبس لد. يبلغ حجم الشاشة قطريًا 6.67 بوصة. يعمل هاتف هواوي نوفا 8 آي ببطارية تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة ، وهي أكبر قليلاً من معظم الهواتف. يحتوي الجهاز أيضًا على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. تبلغ سعة بطارية هاتف هواوي نوفا 8 آي 4300 مللي أمبير ، ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج.يعمل هاتف هواوي نوفا 8 آي على نظام التشغيل أندرويد 10 ، وهو مدعوم ببطارية تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة ويزن 190 جرامًا بما في ذلك البطارية ، ويعتبر هواوي نوفا 8 آي خيارًا جيدًا لمن يريدون شاشة أكبر.