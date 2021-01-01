رصد Oppo Pad Air اللوحي في قاعدة بيانات BIS



Oppo Pad Air Oppo Pad Air

تستعد شركة Oppo قريباً لإطلاق جهاز Oppo Pad Air في السوق الهندي، ولقد رصد الجهاز اليوم في قاعدة بيانات BIS.



تخطط Oppo قريباً لإطلاق جهاز Oppo Pad Air اللوحي في أسواق جديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تعقد حدث في يوليو للإعلان الرسمي عن الجهاز في الهند.



ويأتي الجهاز بحجم شاشة 10.36 إنش، ودقة عرض 2K، ويضم معالج Snapdragon 680، كما يدعم جهاز Oppo Pad Air بطارية بقدرة 7100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.

قد يعجبك أيضا...

وفي تغريدة نشرت من “Mukul Sharma” كشف عن إعتماد الجهاز في BIS بنموذج رقم OPD2102A، والذي ينطلق قريباً بشكل رسمي.أيضاً من المتوقع أن ينطلق الجهاز في الهند في الحدث المقرر عقده للإعلان عن سلسلة Oppo Reno 8، كما قدم الجهاز في السوق الصيني بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12 UI، وكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويتوفر باثنان من الألوان بسعر يبدأ من 194 دولار.