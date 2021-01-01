رصد Oppo Pad Air اللوحي في قاعدة بيانات BIS

تستعد شركة Oppo قريباً لإطلاق جهاز Oppo Pad Air في السوق الهندي، ولقد رصد الجهاز اليوم في قاعدة بيانات BIS.
تخطط Oppo قريباً لإطلاق جهاز Oppo Pad Air اللوحي في أسواق جديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تعقد حدث في يوليو للإعلان الرسمي عن الجهاز في الهند.
ويأتي الجهاز بحجم شاشة 10.36 إنش، ودقة عرض 2K، ويضم معالج Snapdragon 680، كما يدعم جهاز Oppo Pad Air بطارية بقدرة 7100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.
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