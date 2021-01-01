توضيح عاجل من التعليم بشأن النجاح والرسوب في الاقتصاد والإحصاء

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا هاما لطلاب الثانوية العامة 2022 ، أكدت خلاله أن الاقتصاد والاحصاء التي يمتحنها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 هي مادة من فرعين ، اذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في احدى الفرعين وتغيب في الفرع الاخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة ، حيث ان نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى .



وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم حصول الطالب على النهاية الضغرى في المادة ، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا



وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا

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وأوضحت أنه في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لتكرار ظهور اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام.وقال وزير التربية والتعليم : لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ 2017وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ، لا مجال لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 لأن كل تفاصيلها مؤمنة من الجهات السيادية في الدولة .وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كل من شارك في وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تم التحفظ عليهم "مابيروحوش بيوتهم غير بعد الامتحانات"txtمترو الأنفاق: رفعنا حالة الطوارئ تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامةtxtخبيرة تربوية: على الأهل تخفيف مظاهر الضغط قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامةجدول امتحانات الثانوية العامة 2022الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهراالثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهراالاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهراالثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحاالاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهراالثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحاالخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهراتتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهراالاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهراالثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحاالخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهراجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية