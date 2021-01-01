توضيح عاجل من التعليم بشأن النجاح والرسوب في الاقتصاد والإحصاء

امتحانات الثانوية العامة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توضيحا هاما لطلاب الثانوية العامة 2022 ، أكدت خلاله أن الاقتصاد والاحصاء التي يمتحنها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 هي مادة من فرعين ، اذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في احدى الفرعين وتغيب في الفرع الاخر يكون الطالب ناجحا في هذه المادة ، حيث ان نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي الى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى .
وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم حصول الطالب على النهاية الضغرى في المادة ، يعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، ويؤدي الامتحان في الفرعين معا
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه في حال إلغاء الامتحان في احد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معا
وأوضحت أنه في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لتكرار ظهور اخبار تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم : لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ 2017
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ، لا مجال لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 لأن كل تفاصيلها مؤمنة من الجهات السيادية في الدولة .
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن كل من شارك في وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تم التحفظ عليهم "مابيروحوش بيوتهم غير بعد الامتحانات"
txtمترو الأنفاق: رفعنا حالة الطوارئ تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة
txtخبيرة تربوية: على الأهل تخفيف مظاهر الضغط قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا
الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا
الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا
الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا
الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا
الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا
الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا
تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022
الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا
الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا
الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا
الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!