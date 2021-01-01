تسريب براءة تصميم تويوتا كروان 2023



تويوتا كروان 2023 تويوتا كروان 2023

تستعد تويوتا للكشف عن إعادة اسم كراون الكلاسيكي بسيارة حديثة، والتي تسربت صور براءة تصميمها مؤخراً.



إذا كانت السيارة تبدو لك كسيارة هوندا فقد تكون محقاً، لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بتصميم السيارة النهائي قبل مشاهدتها على أرض الواقع. ويبدو أن السيارة لن تكون سيارة سيدان ولا SUV ولكن سيارة كروس أوفر متوسطة الارتفاع.



يتوقع أن تأتي السيارة بطول 4,930 ميليمتر وعرض 1,840 ميليمتر وارتفاع 1,540 ميليمتر. وستأتي بقاعدة عجلات 2,850 ميليمتر. ويقال أيضاً أنها ستحمل محرك 2.5 لتر وناقل حركة CVT لنظام دفع أمامي قياسي أو دفع كلي اختياري. ومن المتوقع أيضاً أن تتوفر بفئة هجينة.