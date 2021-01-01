ماذا لو أستون مارتن أنتجت سيارة كلاسيكية في المستقبل؟

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صورة الخبر: أستون مارتن
أستون مارتن

كشف تصميم مستقل عن رؤية تخيلية لسيارة أستون مارتن GT كلاسيكية لأجل المستقبل.

يحمل التصميم سمات مستقبلية مع خطوط عريضة كلاسيكية من خلال المقدمة الطويلة، والمقصورة المنحوتة. وتتميز مثل العديد من السيارات الكلاسيكية بخطوط منحنية بدلاً من الخوط الحادة. مع ذلك حمل التصميم عناصر حديثة مثل الشبك الضخم ومصابيح LED.

اتباعاً لفلسفة استون مارتن في تسمية سياراتها، فقد حصل التصميم التوقعي على اسم Vyrinys، والذي يعني “الإنسان” في اللغة الليتوانية. وقد اختير هذا الاسم لـ “تكريم النحاتين عبر التاريخ، والعنصر البشري في حرفتهم المتمثلة في تشكيل الأسطح يدوياً” كما يقول المصمم.

المصدر: سعودى شفت

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