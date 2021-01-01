بعد توزيعه في اللجان .. تداول أسئلة وإجابات اقتصاد الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور أسئلة وإجابات قيل إنها تخص امتحان الاقتصاد الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022



ومن جانبها تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداوة للتأكد من مدى صحتها ، والوصول لهوية ومكان مصورها لتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.



ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة 2022 ، امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

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و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يستمر طلاب الثانوية العامة في اداء امتحان الاقتصاد من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا .ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بعد ذلك امتحان الاحصاء ، الذي يستمر الطلاب في اجابة اسئلته من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامةوكانت قد تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم منذ الصباح الباكر ، عملية وصول اوراق اسئلة الاقتصاد والاحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب وضبط اي وسائل غش.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عملية تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية اثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، تتم في الأوقات التالية :أثناء دخول الطلاب على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على الديسكاتبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وضع عقوبات مشددة للغش في الامتحانات، حيث تصل عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، للحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية.واكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تحرير محاضر لأي طالب يثبت حيازته للموبايل او اي وسيلة غش حتى لو لم يستخدمها في اللجان ، مؤكدةً أن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا سيعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية و إلغاء الامتحان فورا.