تنطلق في مصر قريبا سيارة صينية جديدة من زوتي

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سيارة صينية

ينتظر خلال الفترة القادمة أن يشهد سوق السيارات المصري إطلاق سيارة صينية جديدة، وهي سيارة زوتي TS5 من فئة SUV وكروس أوفر، والتي يصفها البعض بأنها السيارة ذات الشكل الأفضل من زوتي الصينية.

وستقدم هذا الموديل الجديد شركة IFG وكيل زوتي في مصر، وستكون السيارة مزودة من الداخل بخمس مقاعد، وشاشة عريضة بلوحة القيادة منقسمة إلى جزأين، الأول شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة والثانية لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

ويتوقع أن يتم إطلاق السيارة محليا بنفس مواصفات المحرك الأقل قوة الموجود بالسيارة في الأسواق العالمية الأخرى، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 154 حصان.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تم إطلاقها في الصين خلال النصف الأول من 2020، وذلك بسعر 13 ألف دولار تقريبا، أو ما يعادل حاليا 244 ألف جنيه مصري.

المصدر: التوكيل

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