بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2022 من هيونداي i30 فئة N الرياضية



هيونداي i30 هيونداي i30

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة هيونداي i30، وهي سيارة شهيرة من فئة هاتشباك، وفي الفيديو تم اختبار فئة N من هذه السيارة، والتي تعتبر فئة أكثر رياضية من هيونداي i30 العادية.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هيونداي i30 فئة N الرياضية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: